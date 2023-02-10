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Бизнес

У Coca-Cola вновь пытаются отобрать бренд Dr.Pepper

Российская компания хочет самостоятельно выпускать этот напиток
Алексей Полухин
Gene J. Puskar / AP

Палата по патентным спорам 28 февраля 2023 г. рассмотрит заявления компании «Фудвэй», которая просит снять защиту с товарных знаков (ТЗ), связанных с газированным напитком Dr.Pepper. Информация об этом опубликована на сайте Роспатента.

Также 14 марта суд по интеллектуальным правам рассмотрит иск «Фудвэй» к European Refreshments Unlimited Company, входящую в международную корпорацию Coca-Cola и владеющую правами на товарные знаки Dr.Pepper.

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«Фудвэй» специализируется на дистрибуции различных безалкогольных напитков. Кроме того, компания выпускает энергетик Powercell. По данным «Контур.Фокус», в 2021 году выручка компании выросла на 57% до 155,7 млн руб., чистая прибыль составила 1,1 млн руб.

Директор «Фудвэй» Николай Комаревцев говорит, что Dr.Pepper «много лет не производится в России». В 2015 г. РБК писал, что напиток перестали выпускать здесь в конце 1990-х гг. Тогда же уровень продаж оценивался примерно в 4 млн л в год. Свежих данных по объему реализации Dr.Peppеr нет.

Правовая защита товарных знаков прекращается в случае, если продукция под ними не выпускается в течение 3 лет, говорит Комаревцев. По его словам, ранее «Фудвэй» направляла в адрес European Refreshments Unlimited Company предложение отказаться от прав на товарные знаки [Dr.Pepper], либо заключить договор об отчуждении, но не получила ответ.

European Refreshments пытается оставить товарный знак за собой, при этом не производя сам напиток на территории России, предполагает Комаревцев. Он указывает, что за 12 лет в качестве правообладателя бренда Dr.Pepper сменилось 5 юридических лиц, чтобы не снималась защита на товарные знаки. «Фудвэй» же заинтересована и имеет возможность заниматься выпуском самого напитка, заверяет Комаренцев. Компания уже сейчас производит Powercell по контракту на мощностях другой компании, а также работает над открытием собственного производства.

Если товарные знаки Dr.Pepper действительно не использовались на территории России в течение трех лет, тогда их правовая охрана должна быть прекращена, считает руководитель практики разрешения споров в Nevsky IP Law Руслан Гафуров. Но важно понимать, что «использование» по гражданскому праву — это далеко не только производство товара на территории России. В первую очередь, это продажа дистрибуторам и конечным потребителям. Если правообладатель санкционировал торговлю напитков Dr.Pepper даже без передачи прав на бренд, но под своим контролем, то это также будет свидетельствовать об использовании товарного знака и трактоваться в пользу ответчика, считает Гафуров.

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Источник «Ведомостей» в одном из производителей безалкогольных напитков говорит, что эта история бесперспективна с точки зрения бизнеса. По его мнению, даже если компании удастся через суд получить право на бренд, то повторить вкус напитка она не сможет, так как концентраты ушедших брендов преимущественно импортные. Так что потребители продолжат выбирать импортный напиток, считает источник.

Если же речь идет о том, чтобы получить права на бренд, а затем попытаться его продать обратно нынешним владельцам после стабилизации ситуации в стране, то вряд ли это тоже удастся, полагает собеседник «Ведомостей». При возвращении компании смогут вернуть себе права через юридические процедуры, поскольку смогут доказать, что владели им задолго до российской компании, считает он.

С товарных знаков Dr.Pepper уже пытались снять защиту на том основании, что правообладатель не производит этот напиток на территории России. В 2014 г. аналогичный иск подала компания ТД «Сарва» к компании Atlantic Industries, на тот момент владевшей правами и также входившей в Coca-Cola. Суд по интеллектуальным правам удовлетворил только требования о снятии защиты с ТЗ по классу товара «Минеральные воды, фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков». Но защита ТЗ для производства газированных напитков и пива осталась нетронутой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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