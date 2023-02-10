У Coca-Cola вновь пытаются отобрать бренд Dr.Pepper

Если товарные знаки Dr.Pepper действительно не использовались на территории России в течение трех лет, тогда их правовая охрана должна быть прекращена, считает руководитель практики разрешения споров в Nevsky IP Law Руслан Гафуров. Но важно понимать, что «использование» по гражданскому праву — это далеко не только производство товара на территории России. В первую очередь, это продажа дистрибуторам и конечным потребителям. Если правообладатель санкционировал торговлю напитков Dr.Pepper даже без передачи прав на бренд, но под своим контролем, то это также будет свидетельствовать об использовании товарного знака и трактоваться в пользу ответчика, считает Гафуров.