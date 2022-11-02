Рестораторы могут заменить Jägermeister бальзамами «Бугульма» и «Тайга»

С этой оценкой согласен омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, владелец сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. Он отметил, что этот напиток «не самый ходовой». «С учетом того, что уже сейчас есть в ресторанах, а также запасов на складах, на шесть месяцев точно хватит», — сказал он «Ведомостям».