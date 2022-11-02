Рестораторы могут заменить Jägermeister бальзамами «Бугульма» и «Тайга»Запасов немецкого ликера хватит на полгода, считают эксперты
Приостановка поставок ликеров Jägermeister не станет «большой потерей» для российского рынка из-за большого количества альтернатив и возможностей параллельного импорта, заявил «Ведомостям» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.
«С точки зрения бальзамов, на российском рынке достаточно альтернатив: есть бальзам «Бугульма», есть бальзамы «Тайга». Более того, остатков Jägermeister должно хватить примерно на полгода, а в дальнейшем можно будет использовать возможности параллельного импорта», — добавил он.
С этой оценкой согласен омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, владелец сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. Он отметил, что этот напиток «не самый ходовой». «С учетом того, что уже сейчас есть в ресторанах, а также запасов на складах, на шесть месяцев точно хватит», — сказал он «Ведомостям».
О том, что немецкий производитель ликеров Jägermeister официально приостановил поставку продукции в Россию, Миронов сообщил 1 ноября. По его словам, поставщики уже объявили ресторанам о повышении цен на оставшуюся продукцию, а дистрибьютеры сейчас «ищут варианты поставок».
В сентябре Минпромторг предложил включить алкоголь в перечень товаров, ввозимых по параллельному импорту. В документе в том числе упоминается и ликер Jägermeister. Позже глава ведомства и вице-премьер Денис Мантуров поручил проработать этот вопрос, чтобы у ритейлеров была возможность подготовиться к новогодним праздникам.
Росалкогольрегулирование исключило в октябре дефицит крепкого алкоголя в России к Новому году. В ведомстве рассказали, что наблюдают «рост производства отечественного алкоголя на фоне стабильного спроса».
После начала спецоперации на Украине США и страны ЕС ввели санкции против России, которые в том числе затронули алкогольную продукцию. США полностью запретили отгрузки спиртного, а ЕС ограничили поставки алкоголя дороже 300 евро за единицу товара. После этого крупнейшие производители алкогольных напитков Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys, Smirnoff), Bacardi (Dewar’s, Martini), Brown-Forman (Jack Daniel’s, Finlandia) приостановили продажу продукции в России.
На российском рынке уже появилась замена ряду ушедших популярных брендов. К примеру, ГК «Черноголовка» выпускает напитки Fantola, Fun, «Кола Черноголовка», «Добрый» — «Добрый Кола», а «Очаково» – газировку с названиями CoolCola, Fancy и Street. Свое название сменил и Schweppes, который теперь продается под названием «Rich Индиан Тоник». Также в магазинах появляются такие бренды, как Funky Monkey, Everness и Frustyle.
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