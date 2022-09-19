Мантуров поручил принять решение о параллельном импорте алкоголя до конца сентября
Решение о включении алкоголя в перечень товаров, подлежащих ввозу по параллельному импорту, необходимо принять до конца сентября, об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Он уточнил, что это связано с необходимостью ритейлеров подготовить ассортимент к новогодним праздникам.
«Мы выполняем техническую роль, имея в виду, что коллеги из ассоциации торговых предприятий — АКОРТ — подали соответствующую заявку с учетом предстоящих новогодних праздников. А у нас, как правило, новогодние потом перерастают во все другие праздники. Как они говорят, хотят пополнить ассортимент теми традиционными продуктами, которые всегда были на полках», — отметил он (цит. по «РИА Новости»).
Предложение разрешить ввоз алкоголя по параллельному импорту поступило от Минпромторга на прошлой неделей, 16 сентября. В ведомстве пояснили, что речь идет о разрешении ввоза не всей, а только части алкогольной продукции зарубежных брендов. В документе упоминаются такие бренды, как Jim Beam, Jagermeister, Aperol, Bombay Sapphire, Befeater, Chivas, Bell’s, Hennessy, Jack Daniel’s и др.
АКОРТ в августе обратилось к правительству России включить в перечень товаров ряд алкогольных брендов. Речь шла о брендах Moet, Veuve Clicquot, Finlandia, Jack Daniel’s и Hennessy. В обращении говорилось, что запасы алкогольной продукции у дистрибьюторов активно сокращаются, при этом новых поставок не предвидится. В пресс-службе кабмина подтвердили получение документа.
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