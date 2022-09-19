Мантуров поручил принять решение о параллельном импорте алкоголя до конца сентября

«Мы выполняем техническую роль, имея в виду, что коллеги из ассоциации торговых предприятий — АКОРТ — подали соответствующую заявку с учетом предстоящих новогодних праздников. А у нас, как правило, новогодние потом перерастают во все другие праздники. Как они говорят, хотят пополнить ассортимент теми традиционными продуктами, которые всегда были на полках», — отметил он (цит. по «РИА Новости»).