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Мантуров поручил принять решение о параллельном импорте алкоголя до конца сентября

Ведомости

Решение о включении алкоголя в перечень товаров, подлежащих ввозу по параллельному импорту, необходимо принять до конца сентября, об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Он уточнил, что это связано с необходимостью ритейлеров подготовить ассортимент к новогодним праздникам.

«Мы выполняем техническую роль, имея в виду, что коллеги из ассоциации торговых предприятий — АКОРТ — подали соответствующую заявку с учетом предстоящих новогодних праздников. А у нас, как правило, новогодние потом перерастают во все другие праздники. Как они говорят, хотят пополнить ассортимент теми традиционными продуктами, которые всегда были на полках», — отметил он (цит. по «РИА Новости»).

Предложение разрешить ввоз алкоголя по параллельному импорту поступило от Минпромторга на прошлой неделей, 16 сентября. В ведомстве пояснили, что речь идет о разрешении ввоза не всей, а только части алкогольной продукции зарубежных брендов. В документе упоминаются такие бренды, как Jim Beam, Jagermeister, Aperol, Bombay Sapphire, Befeater, Chivas, Bell’s, Hennessy, Jack Daniel’s и др.

Ранее по теме: Мантуров: новый iPhone будут ввозить в Россию по параллельному импорту

АКОРТ в августе обратилось к правительству России включить в перечень товаров ряд алкогольных брендов. Речь шла о брендах Moet, Veuve Clicquot, Finlandia, Jack Daniel’s и Hennessy. В обращении говорилось, что запасы алкогольной продукции у дистрибьюторов активно сокращаются, при этом новых поставок не предвидится. В пресс-службе кабмина подтвердили получение документа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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