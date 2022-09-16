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Бизнес

Минпромторг предложил внести алкоголь в перечень для параллельного импорта

Ведомости

Минпромторг РФ предложил включить алкоголь в список продукции, ввозить которую можно по параллельному импорту, следует из проекта постановления, опубликованного на официальном портале нормативно-правовых актов.

Импортировать без получения согласия правообладателя предлагается, в частности, виски, коньяк, игристое вино и шампанское известных брендов. В документе упоминаются такие бренды, как Jim Beam, Jagermeister, Aperol, Bombay Sapphire, Befeater, Chivas, Bell’s, Hennessy, Jack Daniel’s и др.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) в августе попросила правительство России включить в параллельный импорт ряд алкогольных брендов. Речь шла о брендах Moet, Veuve Clicquot, Finlandia, Jack Daniel’s и Hennessy.

В обращении говорилось, что запасы алкогольной продукции у дистрибуторов активно сокращаются, при этом новых поставок не предвидится. В пресс-службе кабмина подтвердили получение документа.

После начала спецоперации на Украине США и страны ЕС ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули импорт алкоголя. Так, США полностью запретили отгрузки спиртного, а ЕС ограничили поставки алкоголя дороже €300 за единицу товара. После этого крупнейшие производители алкогольных напитков Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), Brown-Forman (Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Old Forester) приостановили продажу продукции в России. Некоторые и вовсе объявили об уходе из страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных