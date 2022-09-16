Минпромторг предложил внести алкоголь в перечень для параллельного импорта
Минпромторг РФ предложил включить алкоголь в список продукции, ввозить которую можно по параллельному импорту, следует из проекта постановления, опубликованного на официальном портале нормативно-правовых актов.
Импортировать без получения согласия правообладателя предлагается, в частности, виски, коньяк, игристое вино и шампанское известных брендов. В документе упоминаются такие бренды, как Jim Beam, Jagermeister, Aperol, Bombay Sapphire, Befeater, Chivas, Bell’s, Hennessy, Jack Daniel’s и др.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) в августе попросила правительство России включить в параллельный импорт ряд алкогольных брендов. Речь шла о брендах Moet, Veuve Clicquot, Finlandia, Jack Daniel’s и Hennessy.
В обращении говорилось, что запасы алкогольной продукции у дистрибуторов активно сокращаются, при этом новых поставок не предвидится. В пресс-службе кабмина подтвердили получение документа.
После начала спецоперации на Украине США и страны ЕС ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули импорт алкоголя. Так, США полностью запретили отгрузки спиртного, а ЕС ограничили поставки алкоголя дороже €300 за единицу товара. После этого крупнейшие производители алкогольных напитков Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), Brown-Forman (Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Old Forester) приостановили продажу продукции в России. Некоторые и вовсе объявили об уходе из страны.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса