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Мантуров: новый iPhone будут ввозить в Россию по параллельному импорту

Ведомости

Новые смартфоны американской корпорации Apple iPhone 14, презентованные накануне, будут поставлять в Россию по программе параллельного импорта. Об этом рассказал зампредседателя правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «РИА Новости» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет», – ответил министр на вопрос, будет ли новый iPhone ввозиться в Россию.

Новые смартфоны iPhone 14 вместе с другими своими продуктами Apple представила накануне. Смартфон представлен в двух вариантах – стандартный iPhone 14 и iPhone 14 Plus с 6,7-дюймовым дисплеем. Их стоимость будет начинаться от $799 и $899. iPhone 14 Pro будет доступен в четырех цветах. На продажи iPhone приходится более половины продаж корпорации.

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Процедура параллельного импорта предполагает ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукция поступает покупателям не через дистрибутора, а с помощью альтернативных способов. Путин подписал указ, который легализовал порядок ввоза товаров в Россию через параллельный импорт, в конце июня. 

Перечень товаров для параллельного импорта, составленный Минпромторгом, состоит из 50 категорий. В частности, в него вошли товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley), редкоземельные металлы, спортинвентарь и другие товары. В августе Минпромторг также включил в него парфюмерную и косметическую продукцию брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Valentino, Giorgio Armani и др. Объем ввезенных в Россию параллельным импортом товаров к середине августа достиг около $6,5 млрд, рассказал «Интерфаксу» Мантуров.

В начале сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что программа будет продлена на 2023 г. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отмечал, что розница столкнется с нехваткой товаров в определенных категориях, если использование этого механизма не продлить. Он также уточнил, что такой механизм также защищает покупателей от подделок, поскольку компании ввозят в страну оригинальную продукцию, которая проходит все проверки и таможенные процедуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных