Мантуров: новый iPhone будут ввозить в Россию по параллельному импорту
Новые смартфоны американской корпорации Apple iPhone 14, презентованные накануне, будут поставлять в Россию по программе параллельного импорта. Об этом рассказал зампредседателя правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «РИА Новости» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет», – ответил министр на вопрос, будет ли новый iPhone ввозиться в Россию.
Новые смартфоны iPhone 14 вместе с другими своими продуктами Apple представила накануне. Смартфон представлен в двух вариантах – стандартный iPhone 14 и iPhone 14 Plus с 6,7-дюймовым дисплеем. Их стоимость будет начинаться от $799 и $899. iPhone 14 Pro будет доступен в четырех цветах. На продажи iPhone приходится более половины продаж корпорации.
Процедура параллельного импорта предполагает ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукция поступает покупателям не через дистрибутора, а с помощью альтернативных способов. Путин подписал указ, который легализовал порядок ввоза товаров в Россию через параллельный импорт, в конце июня.
Перечень товаров для параллельного импорта, составленный Минпромторгом, состоит из 50 категорий. В частности, в него вошли товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley), редкоземельные металлы, спортинвентарь и другие товары. В августе Минпромторг также включил в него парфюмерную и косметическую продукцию брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Valentino, Giorgio Armani и др. Объем ввезенных в Россию параллельным импортом товаров к середине августа достиг около $6,5 млрд, рассказал «Интерфаксу» Мантуров.
В начале сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что программа будет продлена на 2023 г. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отмечал, что розница столкнется с нехваткой товаров в определенных категориях, если использование этого механизма не продлить. Он также уточнил, что такой механизм также защищает покупателей от подделок, поскольку компании ввозят в страну оригинальную продукцию, которая проходит все проверки и таможенные процедуры.
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