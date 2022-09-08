Мантуров: новый iPhone будут ввозить в Россию по параллельному импорту

В начале сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что программа будет продлена на 2023 г. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отмечал, что розница столкнется с нехваткой товаров в определенных категориях, если использование этого механизма не продлить. Он также уточнил, что такой механизм также защищает покупателей от подделок, поскольку компании ввозят в страну оригинальную продукцию, которая проходит все проверки и таможенные процедуры.