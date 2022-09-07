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Технологии

Apple представила новый iPhone

Смартфон появится в двух вариантах – стандартный iPhone 14 и iPhone 14 Plus
Анна Нараева
Apple

Американская компания Apple представила новые смартфоны iPhone 14 и другие продукты, прямую трансляцию презентации вел РБК.

Первым представленным продуктом стали смарт-часы – Apple Watch Series 8, Apple Watch SE и Apple Watch Ultra. Как уточняет издание, в них заявлена функция Crash Detection, которая самостоятельно связывается с экстренными службами в случае ДТП, а также международный роуминг. Apple Watch Ultra обеспечены титановым корпусом и увеличенным объемом батареи – они предназначены для любителей активного отдыха.

Новые AirPods Pro также получили увеличенную емкость батареи – как заявлено производителем, на одной зарядке они выдержат до 30 часов в режиме ожидания и до 6 часов в режиме непрерывного прослушивания музыки.

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IPhone 14 оснащен тем же процессором, что и предыдущая серия – A15 Bionic. Смартфон представлен в двух вариантах – стандартный iPhone 14 и iPhone 14 Plus с 6,7-дюймовым дисплеем. Их стоимость будет начинаться от $799 и $899. iPhone 14 Pro будет доступен в четырех цветах.

30 августа сеть магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео — Эльдорадо» сообщила, что запустит предзаказ на iPhone 14. Предзаказ можно оформить с помощью виртуального сертификата, который можно приобрести на сайте ритейлера за 50 000 руб. После официального старта продаж, который ожидается 16 сентября, устройства станут доступны для держателей сертификатов. К продукции также будет прилагаться гарантия сроком на один год.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу re:Store сообщал, что у сети на данный момент отсутствует возможность оформить предзаказ, поскольку официально компания ушла из России. В Wildberries сообщили, что новые модели iPhone появятся на маркетплейсе, как только будут доступны в России.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ, который легализовал порядок ввоза товаров в Россию через параллельный импорт. Процедура параллельного импорта предполагает ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукция поступает покупателям не через дистрибутора, а с помощью альтернативных способов.

Ранее в августе Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что корпорация Apple планирует начать производство iPhone 14 в Индии. По данным агентства, компания совместно с поставщиками работает над расширением производства в Индии и сокращением сроков производства новых iPhone с 9 до 6 месяцев.

Apple, долгое время работающая с китайскими производствами, сейчас вынуждена искать альтернативу этой стране на фоне обострившихся отношений между правительствами США и Китая после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Среди причин, по которым нарушилась экономическая активность, называют также введение жестких локдаунов, подорвавших производство в Китае.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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