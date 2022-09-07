Apple представила новый iPhone

30 августа сеть магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео — Эльдорадо» сообщила, что запустит предзаказ на iPhone 14. Предзаказ можно оформить с помощью виртуального сертификата, который можно приобрести на сайте ритейлера за 50 000 руб. После официального старта продаж, который ожидается 16 сентября, устройства станут доступны для держателей сертификатов. К продукции также будет прилагаться гарантия сроком на один год.