Программу параллельного импорта в России продлили на 2023 год

Ранее стало известно, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) готовит письмо к Минпромторгу России с просьбой продлить программу параллельного импорта на 2023 г. По словам президента организации Артема Соколова, если не продлить использование этого механизма, то розница столкнется с нехваткой товаров в определенных категориях. Эту идею поддержали и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).