Программу параллельного импорта в России продлили на 2023 год
Рассчитанная до конца этого года программа параллельного импорта будет продлена на следующий год, об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает агентство «РИА Новости».
«На сегодняшний момент еще на год продлено 37 мер антикризисных. <...> Второе большое направление — это поддержка импорта. Здесь продлен и параллельный импорт, и упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение таможенных процедур. Все это будет дальше действовать», — сообщил он.
Решетников также отметил, что еще на год будут продлены антикризисные меры, которые связаны с упрощением грузопотоков и товарооборота внутри страны, продажи отдельных видов лекарств и др.
Процедура параллельного импорта предполагает ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукция поступает покупателям не через дистрибутора, а с помощью альтернативных способов. Путин подписал указ, который легализовал порядок ввоза товаров в Россию через параллельный импорт, в конце июня.
Ранее стало известно, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) готовит письмо к Минпромторгу России с просьбой продлить программу параллельного импорта на 2023 г. По словам президента организации Артема Соколова, если не продлить использование этого механизма, то розница столкнется с нехваткой товаров в определенных категориях. Эту идею поддержали и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Глава АКИТ уточнил, что такой механизм также защищает покупателей от подделок, поскольку компании ввозят в страну оригинальную продукцию, которая проходит все проверки и таможенные процедуры. В случае отказа от этого механизма потребители рискуют получить контрафакт по высокой цене, считает Соколов.
В список продукции для ввоза по параллельному импорту входят товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley), редкоземельные металлы, спортинвентарь и другие товары. В августе Минпромторг также включил в него парфюмерную и косметическую продукцию брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Valentino, Giorgio Armani и др.
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