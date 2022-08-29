Бизнес попросил Минпромторг продлить параллельный импорт на 2023 год
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) готовит письмо в Минпромторг с просьбой продлить параллельный импорт на 2023 г. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на президента организации Артема Соколова.
По его словам, если не продлить использование этого механизма, то розница столкнется с нехваткой товаров в определенных категориях. «Достаточно заглянуть на любой сайт интернет-магазина или онлайн-площадки, чтобы убедиться: параллельный импорт работает, он важен и нужен», — заявил Соколов.
Он добавил, что благодаря параллельному импорту даже в условиях санкций потребители могут получить продукты компаний, которые ушли из России. Глава АКИТ уточнил, что такой механизм также защищает покупателей от подделок, поскольку компании ввозят в страну оригинальную продукцию, которая проходит все проверки и таможенные процедуры. В случае отказа от этого механизма потребители рискуют получить контрафакт по высокой цене, считает Соколов.
В Минпромторге газете сообщили, что рассмотрят предложение ассоциации, когда оно будет получено. В ФАС напомнили, что решение остается за правительством РФ. В антимонопольной службе добавили, что много лет поддерживали «установление на территории РФ международного принципа исчерпания прав», который позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателей. Отмечается, что сейчас этот вопрос обсуждают в рамках Евразийского экономического союза.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) также выступают за продление параллельного импорта, сообщил «Известиям» председатель президиума организации Игорь Караваев. Кроме того, в АКОРТ считают, что в список легализованных для параллельного импорта брендов следует добавить продукцию, производство которой невозможно наладить в России.
Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В России данная мера начала действовать в конце марта 2022 г. в ответ на санкции Запада.
В список продукции для ввоза по параллельному импорту входят товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley), редкоземельные металлы, спортинвентарь и другие товары. В августе Минпромторг также включил в него парфюмерную и косметическую продукцию брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Valentino, Giorgio Armani и др.
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