Бизнес попросил Минпромторг продлить параллельный импорт на 2023 год

В Минпромторге газете сообщили, что рассмотрят предложение ассоциации, когда оно будет получено. В ФАС напомнили, что решение остается за правительством РФ. В антимонопольной службе добавили, что много лет поддерживали «установление на территории РФ международного принципа исчерпания прав», который позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателей. Отмечается, что сейчас этот вопрос обсуждают в рамках Евразийского экономического союза.