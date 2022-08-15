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Бизнес

Объем параллельного импорта достиг $6,5 млрд с мая

Ведомости

Объем ввезенных в Россию параллельным импортом товаров с момента его запуска в мае уже достиг около $6,5 млрд, рассказал в интервью «Интерфаксу» зампредседателя правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Чиновник отметил, что давать «точные прогнозы» по итоговым объемам параллельного импорта довольно затруднительно. Но, опираясь на статистику за минувшие 2,5 месяца, можно ожидать, что объем ввоза товаров по этому механизму к концу года составит примерно $16 млрд, добавил Мантуров.

У импортеров нет проблем с маркировкой товаров, ввезенных с помощью параллельного импорта. «Таможенные склады и вся инфраструктура, задействованные для маркировки импортной продукции, работают в штатном режиме», – сказал он, добавив, что у операторов системы маркировки есть полугодовой запас оборудования и расходных материалов.

Перечень товаров, что попали под механизм параллельного импорта, прорабатывался достаточно долго, потому что правительство старалось не навредить российским и локализованным иностранным предприятиям, но при этом обеспечить доступность продукции, пояснил Мантуров. Поэтому товары компаний, что локализовали производство или возобновили поставки, не попадали в списки, добавил он.

В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В список из 50 категорий вошли автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны и техника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, оборудование, лодки, живые деревья и др. В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, который легализует параллельный импорт на 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных