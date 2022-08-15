Объем параллельного импорта достиг $6,5 млрд с мая
Объем ввезенных в Россию параллельным импортом товаров с момента его запуска в мае уже достиг около $6,5 млрд, рассказал в интервью «Интерфаксу» зампредседателя правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Чиновник отметил, что давать «точные прогнозы» по итоговым объемам параллельного импорта довольно затруднительно. Но, опираясь на статистику за минувшие 2,5 месяца, можно ожидать, что объем ввоза товаров по этому механизму к концу года составит примерно $16 млрд, добавил Мантуров.
У импортеров нет проблем с маркировкой товаров, ввезенных с помощью параллельного импорта. «Таможенные склады и вся инфраструктура, задействованные для маркировки импортной продукции, работают в штатном режиме», – сказал он, добавив, что у операторов системы маркировки есть полугодовой запас оборудования и расходных материалов.
Перечень товаров, что попали под механизм параллельного импорта, прорабатывался достаточно долго, потому что правительство старалось не навредить российским и локализованным иностранным предприятиям, но при этом обеспечить доступность продукции, пояснил Мантуров. Поэтому товары компаний, что локализовали производство или возобновили поставки, не попадали в списки, добавил он.
В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В список из 50 категорий вошли автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны и техника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, оборудование, лодки, живые деревья и др. В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, который легализует параллельный импорт на 2022 г.
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