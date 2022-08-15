Объем параллельного импорта достиг $6,5 млрд с мая

Объем ввезенных в Россию параллельным импортом товаров с момента его запуска в мае уже достиг около $6,5 млрд, рассказал в интервью «Интерфаксу» зампредседателя правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Чиновник отметил, что давать «точные прогнозы» по итоговым объемам параллельного импорта довольно затруднительно. Но, опираясь на статистику за минувшие 2,5 месяца, можно ожидать, что объем ввоза товаров по этому механизму к концу года составит примерно $16 млрд, добавил Мантуров.