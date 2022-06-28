Путин подписал закон о легализации параллельного импорта
Президент России Владимир Путин подписал закон, который легализует параллельный импорт, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Не является нарушением исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации использования результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах (группах товаров), перечень которых устанавливается в соответствии с пунктом 13 части 1 настоящей статьи, а также средств индивидуализации, которыми эти товары маркированы», – говорится в документе.
30 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о легализации параллельного импорта в России. Ранее, согласно закону, за параллельный импорт компания-импортер должна была выплатить компенсацию правообладателю в размере до 5 млн руб., а товары должны быть уничтожены. Теперь ввозить продукцию можно будет без разрешения правообладателя.
В мае Минпромторг России утвердил перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. Среди них, в частности, автомобили и запчасти таких марок, как Tesla,Toyota, Land Rover, Jaguar, Rolls-Royce; фармацевтическая продукция, бытовая техника — Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, Philips; смартфоны и техника — Apple, Asus, HP, GoPro, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Dell, LG, Toshiba; железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и др.
Госдумой закон о легализации параллельного импорта был принят 21 июня.