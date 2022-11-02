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Бизнес

Производитель Jägermeister приостановил поставки ликера в Россию

Ведомости

Немецкий производитель ликеров Jägermeister официально приостановил поставки продукции в Россию. Об этом сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Миронов, пишут «РИА Новости». Уточняется, что поставщики уже сообщили ресторанам о повышении цен на оставшуюся продукцию.

«Производитель (Jägermeister. — Ред.) официально приостановил поставки в Россию, дистрибуторы ищут варианты поставок и через какое-то время найдут. При этом поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на тот Jägermeister, который остался в наличии», — сообщил Миронов.

Накануне, 1 ноября, агентство ЕАН со ссылкой на представителя одной из компаний, которая поставляет алкоголь в несколько баров Екатеринбурга, сообщило о том, что производитель Jägermeister принял решение покинуть российский рынок. Собеседник также уточнил, что в ряде баров уже закончились запасы ликера.

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Позже в группе компаний «Руст», которая поставляет Jägermeister в Россию, опровергли информацию об уходе производителя из страны, но подтвердили, что перебои с поставками, действительно, были. «В данный момент у нас есть действующий контракт на дистрибуцию Jägermeister на территории России. В последнее время по независящим от “Руста” причинам наблюдались перебои с продукцией в определенных регионах, но данная ситуация носила временный характер. Мы планируем продолжить сотрудничество с Jägermeister и поставки продукции всем клиентам на территории России, в ближайшее время ожидаем отгрузки продукции для доставки ее клиентам», — сказано в сообщении.

Ранее Минпромторг предложил включить алкоголь в перечень товаров, ввозимых по параллельному импорту. В документе в том числе упоминается и ликер Jägermeister. Позже глава ведомства и вице-премьер Денис Мантуров поручил проработать этот вопрос до конца сентября, чтобы у ритейлеров была возможность подготовиться к новогодним праздникам. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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