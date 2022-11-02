Производитель Jägermeister приостановил поставки ликера в Россию

Позже в группе компаний «Руст», которая поставляет Jägermeister в Россию, опровергли информацию об уходе производителя из страны, но подтвердили, что перебои с поставками, действительно, были. «В данный момент у нас есть действующий контракт на дистрибуцию Jägermeister на территории России. В последнее время по независящим от “Руста” причинам наблюдались перебои с продукцией в определенных регионах, но данная ситуация носила временный характер. Мы планируем продолжить сотрудничество с Jägermeister и поставки продукции всем клиентам на территории России, в ближайшее время ожидаем отгрузки продукции для доставки ее клиентам», — сказано в сообщении.