«Известия» сообщили о планах Gap полностью уйти из России
Американский ритейлер Gap решил полностью уйти с российского рынка и закрыть все торговые точки в стране, об этом сообщили «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.
«Этот оператор стопроцентно покинет РФ — продажа бизнеса не предполагается. У магазинов уже были проблемы [до начала СВО]: марка непопулярна в России. Пожалуй, и покупатели особенно сокрушаться не будут по поводу ухода ритейлера», — об этом сообщил президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка» Александр Перемятов. По его словам, у Gap было странное ценообразование в онлайн и офлайн-магазинах — зачастую цены в них различались.
По информации руководителя направления аренды торговых помещений консалтинговой компании CORE.XP (ex. CBRE) Надежды Цветковой, сейчас в России работают 11 точек Gap, 10 из которых представлены в Москве и 1 — в Санкт-Петербурге.
При этом в июне число магазинов составляло 23, торговые точки также были представлены и в Екатеринбурге, сообщил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group (ex-Knight Frank Russia) Евгения Хакбердиева связывает это с тем, что магазины закрываются по мере того, как собственники помещений находят новых арендаторов, а в оставшихся продаются остатки товаров.
По словам Люлина, для Gap было бы логично закрыть менее эффективные точки и переместить товары в более посещаемые, чтобы ускорить процесс продажи оставшихся товаров и свертывания. Альтернативой полному закрытию Gap для турецкого франчайзи Fiba Retail Group, которая также развивает в России точки Marks & Spencer и Banana Republic, может стать переход на другие бренды, считает Люлин.
Gap официально заявил об уходе с российского рынка в марте после начала спецоперации на Украине и на фоне трудностей с логистикой из-за санкций в отношении России. Однако в конце октября Reuters сообщил, что Gap продолжает поставлять свой товар в Россию, несмотря на официальное заявление компании. Согласно таможенным документам, в период с 11 марта по 16 июля магазины ритейлера в Москве получили 1585 партий одежды заявленной стоимостью $5,2 млн. В компании объяснили это задержкой товара на таможне и большим количеством заказов, которые были сделаны на несколько месяцев вперед.
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