«Известия» сообщили о планах Gap полностью уйти из России

Gap официально заявил об уходе с российского рынка в марте после начала спецоперации на Украине и на фоне трудностей с логистикой из-за санкций в отношении России. Однако в конце октября Reuters сообщил, что Gap продолжает поставлять свой товар в Россию, несмотря на официальное заявление компании. Согласно таможенным документам, в период с 11 марта по 16 июля магазины ритейлера в Москве получили 1585 партий одежды заявленной стоимостью $5,2 млн. В компании объяснили это задержкой товара на таможне и большим количеством заказов, которые были сделаны на несколько месяцев вперед.