Газета
Бизнес

«Известия» сообщили о планах Gap полностью уйти из России

Ведомости

Американский ритейлер Gap решил полностью уйти с российского рынка и закрыть все торговые точки в стране, об этом сообщили «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

«Этот оператор стопроцентно покинет РФ — продажа бизнеса не предполагается. У магазинов уже были проблемы [до начала СВО]: марка непопулярна в России. Пожалуй, и покупатели особенно сокрушаться не будут по поводу ухода ритейлера», — об этом сообщил президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка» Александр Перемятов. По его словам, у Gap было странное ценообразование в онлайн и офлайн-магазинах — зачастую цены в них различались.

По информации руководителя направления аренды торговых помещений консалтинговой компании CORE.XP (ex. CBRE) Надежды Цветковой, сейчас в России работают 11 точек Gap, 10 из которых представлены в Москве и 1 — в Санкт-Петербурге.

При этом в июне число магазинов составляло 23, торговые точки также были представлены и в Екатеринбурге, сообщил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group (ex-Knight Frank Russia) Евгения Хакбердиева связывает это с тем, что магазины закрываются по мере того, как собственники помещений находят новых арендаторов, а в оставшихся продаются остатки товаров.

По словам Люлина, для Gap было бы логично закрыть менее эффективные точки и переместить товары в более посещаемые, чтобы ускорить процесс продажи оставшихся товаров и свертывания. Альтернативой полному закрытию Gap для турецкого франчайзи Fiba Retail Group, которая также развивает в России точки Marks & Spencer и Banana Republic, может стать переход на другие бренды, считает Люлин.

Ранее по теме: Veon объявил о начале продажи «Вымпелкома»

Gap официально заявил об уходе с российского рынка в марте после начала спецоперации на Украине и на фоне трудностей с логистикой из-за санкций в отношении России. Однако в конце октября Reuters сообщил, что Gap продолжает поставлять свой товар в Россию, несмотря на официальное заявление компании. Согласно таможенным документам, в период с 11 марта по 16 июля магазины ритейлера в Москве получили 1585 партий одежды заявленной стоимостью $5,2 млн. В компании объяснили это задержкой товара на таможне и большим количеством заказов, которые были сделаны на несколько месяцев вперед.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных