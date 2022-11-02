Veon объявил о начале процесса продажи «Вымпелкома»

В «Вымпелкоме» изданию также подтвердили, что процесс реструктуризации владения оператором начался. Там пояснили, что решение Veon в том числе связано со множеством регуляторных ограничений, которые наложили на компанию из-за ее принадлежности к недружественной юрисдикции. В пресс-службе указали на «менее выгодное положение по сравнению с другими игроками телеком-рынка» в связи с ограничениями.