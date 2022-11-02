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Veon объявил о начале процесса продажи «Вымпелкома»

Ведомости

Холдинг Veon (владеет российским оператором связи «Вымпелком», работающим под брендом «Билайн») объявил о проведении конкурсного процесса продажи в отношении своего российского актива «Вымпелком». Об этом говорится на сайте компании.

Отмечается, что в настоящее время руководство Veon изучает варианты, чтобы найти оптимальное решение для всех заинтересованных сторон, включая холдинг и российские подразделения. Источник «Коммерсанта», знакомый с деталями процесса, сообщил, что речь идет о передаче активов российскому топ-менеджменту.

В «Вымпелкоме» изданию также подтвердили, что процесс реструктуризации владения оператором начался. Там пояснили, что решение Veon в том числе связано со множеством регуляторных ограничений, которые наложили на компанию из-за ее принадлежности к недружественной юрисдикции. В пресс-службе указали на «менее выгодное положение по сравнению с другими игроками телеком-рынка» в связи с ограничениями.

В июне Veon представила отчет за I квартал 2022 г. Компания сообщила, что ее бизнес в России обесценился на $449 млн. 

Оператор «Вымпелком», который работает в России под брендом «Билайн», принадлежит Veon. При этом 25% нидерландского холдинга владеет Letterone Holdings, учредителями которого являются Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Все они находятся под западными санкциями с весны 2022 г. В конце февраля Фридман покинул должность члена правления Veon. Также в мае Кузьмичев и Хан перестали быть совладельцами LetterOne.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных