Veon объявил о начале процесса продажи «Вымпелкома»
Отмечается, что в настоящее время руководство Veon изучает варианты, чтобы найти оптимальное решение для всех заинтересованных сторон, включая холдинг и российские подразделения. Источник «Коммерсанта», знакомый с деталями процесса, сообщил, что речь идет о передаче активов российскому топ-менеджменту.
В «Вымпелкоме» изданию также подтвердили, что процесс реструктуризации владения оператором начался. Там пояснили, что решение Veon в том числе связано со множеством регуляторных ограничений, которые наложили на компанию из-за ее принадлежности к недружественной юрисдикции. В пресс-службе указали на «менее выгодное положение по сравнению с другими игроками телеком-рынка» в связи с ограничениями.
В июне Veon представила отчет за I квартал 2022 г. Компания сообщила, что ее бизнес в России обесценился на $449 млн.
Оператор «Вымпелком», который работает в России под брендом «Билайн», принадлежит Veon. При этом 25% нидерландского холдинга владеет Letterone Holdings, учредителями которого являются Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Все они находятся под западными санкциями с весны 2022 г. В конце февраля Фридман покинул должность члена правления Veon. Также в мае Кузьмичев и Хан перестали быть совладельцами LetterOne.
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