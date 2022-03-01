Veon объявил об уходе Фридмана из совета директоров компании
Бизнесмен Михаил Фридман покидает совет директоров Veon, сообщил телекоммуникационный холдинг.
«Фридман покинул должность члена правления Veon c 28 февраля 2022 г.», – заявила компания. Каких-либо других подробностей этого решения в заявлении Veon не приводится.
28 февраля Европейский союз ввел новые персональные санкции против российских бизнесменов, политиков, топ-менеджеров госкомпаний. В частности, в санкционный лист попали совладельцы Альфа-банка и холдинга LetterOne Михаил Фридман и Петр Авен.
Также санкции коснулись пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главы Минстроя Ирека Файзуллина, министра транспорта Дмитрия Савельева и заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. Кроме того, под санкции попали ряд бизнесменов и глав госкомпаний, например основной владелец «Севергрупп» Алексей Мордашов, глава «Транснефти» Николай Токарев, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и др.
Во вторник, 1 марта, ТАСС сообщил о намерении Фридмана и Авена оспорить санкции. Предприниматели назвали себя «долгосрочными инвесторами, приверженными европейским компаниям». В связи с этим они заверили, что «будут бороться с этой несправедливостью всеми силами, ради себя и ради десятков тысяч сотрудников в Великобритании и Европе, которые им доверяют», цитировал ТАСС агентство Europa Press.