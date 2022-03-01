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Бизнес

Veon объявил об уходе Фридмана из совета директоров компании

Ведомости

Бизнесмен Михаил Фридман покидает совет директоров Veon, сообщил телекоммуникационный холдинг.

«Фридман покинул должность члена правления Veon c 28 февраля 2022 г.», – заявила компания. Каких-либо других подробностей этого решения в заявлении Veon не приводится.

28 февраля Европейский союз ввел новые персональные санкции против российских бизнесменов, политиков, топ-менеджеров госкомпаний. В частности, в санкционный лист попали совладельцы Альфа-банка и холдинга LetterOne Михаил Фридман и Петр Авен.

Также санкции коснулись пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главы Минстроя Ирека Файзуллина, министра транспорта Дмитрия Савельева и заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. Кроме того, под санкции попали ряд бизнесменов и глав госкомпаний, например основной владелец «Севергрупп» Алексей Мордашов, глава «Транснефти» Николай Токарев, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и др.

Во вторник, 1 марта, ТАСС сообщил о намерении Фридмана и Авена оспорить санкции. Предприниматели назвали себя «долгосрочными инвесторами, приверженными европейским компаниям». В связи с этим они заверили, что «будут бороться с этой несправедливостью всеми силами, ради себя и ради десятков тысяч сотрудников в Великобритании и Европе, которые им доверяют», цитировал ТАСС агентство Europa Press.

Ранее по теме: Фридман и Авен пообещали оспорить санкции Евросоюза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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