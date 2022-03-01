Veon объявил об уходе Фридмана из совета директоров компании

Во вторник, 1 марта, ТАСС сообщил о намерении Фридмана и Авена оспорить санкции. Предприниматели назвали себя «долгосрочными инвесторами, приверженными европейским компаниям». В связи с этим они заверили, что «будут бороться с этой несправедливостью всеми силами, ради себя и ради десятков тысяч сотрудников в Великобритании и Европе, которые им доверяют», цитировал ТАСС агентство Europa Press.