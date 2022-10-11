Росалкогольрегулирование: дефицита крепкого алкоголя в России не будет

По информации ведомства, с начала этого года производство рома выросло в 5,5 раза год к году — до 193 100 дал против 35 300 дал годом ранее. За это же время увеличилось производство джина в 3,6 раза — до 1,5 млн дал, до 2,4 млн дал выросло и производство виски (на 19,3%).