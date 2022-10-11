Росалкогольрегулирование: дефицита крепкого алкоголя в России не будет
Росалкогольрегулирование исключило дефицит крепкого алкоголя в России к Новому году, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Разумеется, ни о каком дефиците алкоголя речи идти не может. Для этого достаточно зайти в любой магазин и взглянуть на полки. Как уже говорилось ранее, мы наблюдаем рост производства отечественного алкоголя на фоне стабильного спроса», — рассказали в Росалкогольрегулировании.
По информации ведомства, с начала этого года производство рома выросло в 5,5 раза год к году — до 193 100 дал против 35 300 дал годом ранее. За это же время увеличилось производство джина в 3,6 раза — до 1,5 млн дал, до 2,4 млн дал выросло и производство виски (на 19,3%).
Ранее о том, что торговые сети ожидают дефицита иностранных крепких напитков перед Новым годом, сообщили «Известия». По словам представителя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, первыми с полок могут пропасть виски брендов Dewars и Jack Daniels, ром Bacardi и ликеры Baileys и Sheridan’s. Он также отметил, что представленность импортного виски сократилась вдвое, шампанского — на 95%, пива — на 40%. Караваев также отметил невозможность оперативно заменить импортные бренды, ушедшие с российского рынка, поскольку внутри страны эти категории пока производятся в недостаточном объеме.
После начала спецоперации на Украине США и страны ЕС ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули алкогольную продукцию. Так, США полностью запретили отгрузки спиртного, а ЕС ограничили поставки алкоголя дороже 300 евро за единицу товара. После этого крупнейшие производители алкогольных напитков Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys, Smirnoff), Bacardi (Dewar’s, Martini), Brown-Forman (Jack Daniel’s, Finlandia) приостановили продажу продукции в России.
АКОРТ в августе обратился в правительство с просьбой включить ряд алкогольных брендов в перечень разрешенных к параллельному импорту. В середине сентября такое же предложение поступило и от Минпромторга. В перечне товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, были указаны, в частности, бренды Moet, Hennessy, Jack Daniel’s, Jim Beam и др.
Однако против этой инициативы выступили в Ассоциации международных производителей алкогольной продукции. Там уточнили, что по параллельному импорту начнут ввозить в том числе ту продукцию, которую привозит в страну сам правообладатель. В частности, компания Bacardi продолжает импортировать свои напитки, несмотря на проблемы с поставками, которые уже удалось решить.
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