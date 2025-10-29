Глава Камчатки попросил Путина сохранить субсидирование поставок рыбы по СМП
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на совещании с членами правительства попросил президента Владимира Путина продолжить субсидирование перевозки рыбы по Северному морскому пути (СМП). По его мнению, для выхода на самоокупаемость потребуется два–три года.
«Просил бы сохранить субсидирование данных перевозок. Уверен, что за 2–3 года регулярных рейсов судов они смогут выйти на самоокупаемость. В этом случае Камчатка сможет реализовать свой потенциал хаба для хранения и последующей транспортировки рыбной продукции оптимальным маршрутом», – сказал Солодов.
Он также отметил, что тестовые перевозки Камчатки в прошлые годы пользовались спросом. Они показали заинтересованность в указанном маршруте, однако отсутствие регулярности в расписании рейсов и неоптимальные суда не дали сделать механизм системным.
Путин на совещании заявил, что в рыбохозяйственном комплексе приоритетными должны считаться интересы внутреннего рынка. На прилавках должны появляться товары российских предприятий, а у граждан должна быть возможность приобрести их по доступной цене.