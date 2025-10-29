Газета
Путин заявил о приоритете внутреннего рынка в рыбохозяйственном комплексе

В рыбохозяйственном комплексе интересы внутреннего рынка должны быть в приоритете. Продукция отечественных предприятий должна поступать на прилавки, а у граждан должна быть возможность приобрести ее по доступной цене. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, передает Кремль.

Он также подчеркнул, что сейчас Россия располагает уникальными запасами биоресурсов. По словам главы государства, важно не только добыть их, но и обеспечить переработку и транспортировку.

Совещание Путина с членами правительства в ходе брифинга анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кремль сообщил, что главной темой встречи станет рыбохозяйственный комплекс. Ожидается, что с докладами выступят руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, а также губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

