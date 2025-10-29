Путин заявил о приоритете внутреннего рынка в рыбохозяйственном комплексе

В рыбохозяйственном комплексе интересы внутреннего рынка должны быть в приоритете. Продукция отечественных предприятий должна поступать на прилавки, а у граждан должна быть возможность приобрести ее по доступной цене. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, передает Кремль.