Чистая прибыль «Черкизово» за девять месяцев снизилась на 16,9%

За I квартал 2025 г. выручка «Черкизово» выросла на 11,2% и достигла 65,4 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 9% до 8,289 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сократилась на 2,9 п. п. до 12,7%. По состоянию на 31 марта 2025 г. чистый долг группы составил 146,3 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA увеличилось до 3,2 (2,0 годом ранее).