Чистая прибыль «Черкизово» за девять месяцев снизилась на 16,9%
ПАО «Черкизово» отчиталось по РСБУ за девять месяцев 2025 г. Выручка увеличилась на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 19,9 млрд руб.
Чистая прибыль компании снизилась на 16,9% год к году до 8,9 млрд руб. Валовая прибыль составила 12,8 млрд руб. против 13,6 млрд руб. за такой же период прошлого года. Прибыль от продаж составила 10 млрд руб. против 11 млрд руб. годом ранее.
29 августа совет директоров «Черкизово» рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия 2025 г.
За I квартал 2025 г. выручка «Черкизово» выросла на 11,2% и достигла 65,4 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 9% до 8,289 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сократилась на 2,9 п. п. до 12,7%. По состоянию на 31 марта 2025 г. чистый долг группы составил 146,3 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA увеличилось до 3,2 (2,0 годом ранее).
16 мая в компании сообщили о планах значительно сократить в 2025 г. инвестиционную программу в связи со снижением субсидируемого финансирования и «очень высокой стоимостью заемного капитала». В I квартале 2025 г. из-за высокой стоимости заемного капитала инвестиции снизились на 22,1% до 5,3 млрд руб.