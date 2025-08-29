Газета
СД «Черкизово» рекомендовал невыплату дивидендов за первое полугодие 2025 года

Совет директоров ПАО «Черкизово» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия 2025 г. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

За I квартал 2025 г. выручка «Черкизово» выросла на 11,2% до 65,386 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 9% – с 9,143 млрд до 8,289 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сократилась на 2,9 п. п. до 12,7%. По состоянию на 31 марта этого года чистый долг группы составил 146,3 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA выросло до 3,2 (2,0 годом ранее).

16 мая в «Черкизово» сообщили о планах существенно сократить в 2025 г. инвестиционную программу из-за снижения субсидируемого финансирования и «очень высокой стоимости заемного капитала». В I квартале этого года в связи с высокой стоимостью заемного капитала инвестиции сократились на 22,1% до 5,3 млрд руб.

В марте акционеры группы на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2024 г. в размере 98,92 руб. на одну акцию. 13 февраля совет директоров «Черкизово» рекомендовал выплатить дивиденды на такую стоимость.

