Акционеры «Черкизово» утвердили дивиденды за 2024 год в 98,92 рублей на акцию

В 2024 г. чистая прибыль «Черкизово» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась на 39,8% по сравнению с показателем предыдущего года, до 19,91 млрд руб. В то же время выручка компании по итогам прошлого года увеличилась на 13,7% до 259,281 млрд руб.