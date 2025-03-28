Акционеры «Черкизово» утвердили дивиденды за 2024 год в 98,92 рублей на акцию
Акционеры группы «Черкизово» на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2024 г. в размере 98,92 руб. на одну акцию, следует из материалов компании.
Право на дивиденды получат акционеры, зарегистрированные в реестре на 7 апреля 2025 г.
13 февраля совет директоров группы «Черкизово» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в 98,92 руб. на акцию. Компания придерживается дивидендной политики, согласно которой на выплаты направляется не менее 50% чистой прибыли по итогам года или полугодия. «Черкизово» выплачивает дивиденды с 2014 г.
В 2024 г. чистая прибыль «Черкизово» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась на 39,8% по сравнению с показателем предыдущего года, до 19,91 млрд руб. В то же время выручка компании по итогам прошлого года увеличилась на 13,7% до 259,281 млрд руб.