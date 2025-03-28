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Акционеры «Черкизово» утвердили дивиденды за 2024 год в 98,92 рублей на акцию

Ведомости

Акционеры группы «Черкизово» на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2024 г. в размере 98,92 руб. на одну акцию, следует из материалов компании.

Право на дивиденды получат акционеры, зарегистрированные в реестре на 7 апреля 2025 г.

13 февраля совет директоров группы «Черкизово» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в 98,92 руб. на акцию. Компания придерживается дивидендной политики, согласно которой на выплаты направляется не менее 50% чистой прибыли по итогам года или полугодия. «Черкизово» выплачивает дивиденды с 2014 г.

В 2024 г. чистая прибыль «Черкизово» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась на 39,8% по сравнению с показателем предыдущего года, до 19,91 млрд руб. В то же время выручка компании по итогам прошлого года увеличилась на 13,7% до 259,281 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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