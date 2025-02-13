Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

СД «Черкизово» рекомендовал дивиденды в 98,9 рублей на акцию за 2024 год

Ведомости

Совет директоров (СД) группы «Черкизово» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 98,92 руб. на одну акцию, сообщила компания. Решение о выплате дивидендов будет рассмотрено на годовом собрании акционеров, назначенном на 27 марта 2025 г.

В повестке собрания также значится утверждение годового отчета, отчета о совершенных сделках за прошедший год и выборы нового состава СД. Право на получение дивидендов получат акционеры, зарегистрированные в реестре на 7 апреля.

«Черкизово» придерживается дивидендной политики, согласно которой на выплаты направляется не менее 50% чистой прибыли по итогам года или полугодия. Компания выплачивает дивиденды с 2014 г. По итогам I полугодия 2024 г. акционеры получили 142,11 руб. на акцию. За 2023 г. выплаты составили 205,38 руб. на акцию, в том числе 118,43 руб. за I полугодие. В 2022 г. дивиденды не выплачивались. В 2021 г. акционеры получили 85,27 руб. на акцию по итогам I полугодия и 148,05 руб. по результатам года.

Чистая прибыль «Черкизово» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2024 г. упала на 39,8% по сравнению с показателем 2023 г. до 19,91 млрд руб., также 13 февраля сообщила компания. В то же время выручка компании по итогам 2024 г. выросла на 13,7%, до 259,281 млрд руб.

Основные владельцы компании – семья основателя «Черкизово» Игоря Бабаева. Его сыновьям – генеральному директору Сергею Михайлову и председателю СД Евгению Михайлову – принадлежит по 28,13%. Их мать Лидия Михайлова владеет 15,46%, финансовому директору Людмиле Михайловой принадлежит 0,42%. Испанская Grupo Fuertes, участвующая в проекте «Тамбовская индейка», контролирует 8%. В свободном обращении находится чуть более 2% акций. Уставный капитал компании составляет 422 229 руб. и поделен на 42,2 млн акций номиналом 1 коп.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных