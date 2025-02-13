СД «Черкизово» рекомендовал дивиденды в 98,9 рублей на акцию за 2024 год
Совет директоров (СД) группы «Черкизово» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 98,92 руб. на одну акцию, сообщила компания. Решение о выплате дивидендов будет рассмотрено на годовом собрании акционеров, назначенном на 27 марта 2025 г.
В повестке собрания также значится утверждение годового отчета, отчета о совершенных сделках за прошедший год и выборы нового состава СД. Право на получение дивидендов получат акционеры, зарегистрированные в реестре на 7 апреля.
«Черкизово» придерживается дивидендной политики, согласно которой на выплаты направляется не менее 50% чистой прибыли по итогам года или полугодия. Компания выплачивает дивиденды с 2014 г. По итогам I полугодия 2024 г. акционеры получили 142,11 руб. на акцию. За 2023 г. выплаты составили 205,38 руб. на акцию, в том числе 118,43 руб. за I полугодие. В 2022 г. дивиденды не выплачивались. В 2021 г. акционеры получили 85,27 руб. на акцию по итогам I полугодия и 148,05 руб. по результатам года.
Чистая прибыль «Черкизово» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2024 г. упала на 39,8% по сравнению с показателем 2023 г. до 19,91 млрд руб., также 13 февраля сообщила компания. В то же время выручка компании по итогам 2024 г. выросла на 13,7%, до 259,281 млрд руб.
Основные владельцы компании – семья основателя «Черкизово» Игоря Бабаева. Его сыновьям – генеральному директору Сергею Михайлову и председателю СД Евгению Михайлову – принадлежит по 28,13%. Их мать Лидия Михайлова владеет 15,46%, финансовому директору Людмиле Михайловой принадлежит 0,42%. Испанская Grupo Fuertes, участвующая в проекте «Тамбовская индейка», контролирует 8%. В свободном обращении находится чуть более 2% акций. Уставный капитал компании составляет 422 229 руб. и поделен на 42,2 млн акций номиналом 1 коп.