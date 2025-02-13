СД «Черкизово» рекомендовал дивиденды в 98,9 рублей на акцию за 2024 год

«Черкизово» придерживается дивидендной политики, согласно которой на выплаты направляется не менее 50% чистой прибыли по итогам года или полугодия. Компания выплачивает дивиденды с 2014 г. По итогам I полугодия 2024 г. акционеры получили 142,11 руб. на акцию. За 2023 г. выплаты составили 205,38 руб. на акцию, в том числе 118,43 руб. за I полугодие. В 2022 г. дивиденды не выплачивались. В 2021 г. акционеры получили 85,27 руб. на акцию по итогам I полугодия и 148,05 руб. по результатам года.