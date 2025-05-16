Выручка группы «Черкизово» за I квартал 2025 года выросла на 11,2% до 65 млрд рублей
Группа «Черкизово» за I квартал 2025 г. увеличила выручку на 11,2% до 65,386 млрд руб. и объемы производства на 6% к аналогичному периоду в 2024 г., сообщает компания.
EBITDA снизилось на 9% – с 9,143 млрд до 8,289 млрд руб. Рентабельность по EBITDA упала на 2,9 п. п. до 12,7%. По состоянию на 31 марта чистый долг составил 146,3 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA увеличилось до 3,2 (2,0 годом ранее).
Рост выручки связан также с повышением цен на 3,7%. Цена на куриное мясо, по данным компании, снизилось на 6,4% к I кварталу прошлого года.
Себестоимость выросла на 15%, опередив темпы роста выручки, что повлияло на валовую рентабельность. Валовая прибыль увеличилась на 1,4%, а рентабельность валовой прибыли упала на 2,1 п. п. – с 23,4 до 21,3%. Операционная прибыль снизилась на 23,4% к аналогичному периоду прошлого года. Рентабельность операционной прибыли снизилась на 2,7 п. п. – с 8,8 до 6,1%.
Компания снизила инвестиции в I квартале из-за высокой стоимости заемного капитала. Капитальные затраты составили 5,3 млрд руб., что на 22,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 г.
Операционный денежный поток вышел на 1,69 млрд руб. Средний показатель доли оборотного капитала в чистой выручке увеличился с 16,9 до 19,4% по причине опережающего роста стоимости запасов и медленного увеличения выручки. Компания получила отрицательный свободный денежный поток в размере 3,4 млрд руб.
В перспективах развития «Черкизово» сосредоточится на увеличении продаж продуктов с высокой добавленной стоимостью из индейки и свинины.
В феврале «Ведомости» писали со ссылкой на данные Минсельхоза РФ, что в 2024 г. в России производство скота и птицы на убой увеличилось на 2,1%, достигнув 16,9 млн т. Этот положительный тренд сохраняется и в начале 2025 г. – в сельхозорганизациях по итогам января прирост составил 1,6%.