Выручка группы «Черкизово» за I квартал 2025 года выросла на 11,2% до 65 млрд рублей

В феврале «Ведомости» писали со ссылкой на данные Минсельхоза РФ, что в 2024 г. в России производство скота и птицы на убой увеличилось на 2,1%, достигнув 16,9 млн т. Этот положительный тренд сохраняется и в начале 2025 г. – в сельхозорганизациях по итогам января прирост составил 1,6%.