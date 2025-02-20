В России выросло производство мясной продукции

Стабильный рост сырьевой базы способствует увеличению объемов производства в пищевой и перерабатывающей отраслях. В 2024 г. в России произвели 2,5 млн т колбасных изделий, что на 1,6% больше по сравнению с 2023 г. Также было выпущено 4,9 млн т мясных и мясосодержащих полуфабрикатов (+4,7%) и 913 000 т мясных консервов (+1,9%).