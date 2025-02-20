В России выросло производство мясной продукции
В 2024 г. в России производство скота и птицы на убой увеличилось на 2,1%, достигнув 16,9 млн т. Этот положительный тренд сохраняется и в начале 2025 г. – в сельхозорганизациях по итогам января прирост составил 1,6%. Об этом «Ведомостям» сообщили в Минсельхозе РФ.
Для поддержки и развития животноводческого сектора в стране реализуется целый комплекс мер, в том числе льготное оборотное и инвестиционное кредитование (до 15 лет), а также прямые меры поддержки на региональном и федеральном уровнях.
Стабильный рост сырьевой базы способствует увеличению объемов производства в пищевой и перерабатывающей отраслях. В 2024 г. в России произвели 2,5 млн т колбасных изделий, что на 1,6% больше по сравнению с 2023 г. Также было выпущено 4,9 млн т мясных и мясосодержащих полуфабрикатов (+4,7%) и 913 000 т мясных консервов (+1,9%).
В целом уровень самообеспеченности мясом и мясопродуктами в России превышает 100%. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, что рост производства в переработке напрямую связан с повышением спроса на животный белок на фоне увеличения располагаемых доходов населения. По оценке эксперта, рост потребления основных видов мяса в 2025 г. продолжится.
19 февраля стало известно, что Россия в 2024 г. увеличила импорт говядины на 15%. Частично ввоз обеспечили страны ЕАЭС, которые входят в единое таможенное пространство. Основным поставщиком традиционно является Белоруссия. Около 50% от общего объема мяса, которое поступает в нашу страну, составляет говядина. Оставшаяся часть – это мясо птицы, а на свинину приходится менее одного процента.