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В России выросло производство мясной продукции

Ведомости

В 2024 г. в России производство скота и птицы на убой увеличилось на 2,1%, достигнув 16,9 млн т. Этот положительный тренд сохраняется и в начале 2025 г. – в сельхозорганизациях по итогам января прирост составил 1,6%. Об этом «Ведомостям» сообщили в Минсельхозе РФ.

Для поддержки и развития животноводческого сектора в стране реализуется целый комплекс мер, в том числе льготное оборотное и инвестиционное кредитование (до 15 лет), а также прямые меры поддержки на региональном и федеральном уровнях.

Стабильный рост сырьевой базы способствует увеличению объемов производства в пищевой и перерабатывающей отраслях. В 2024 г. в России произвели 2,5 млн т колбасных изделий, что на 1,6% больше по сравнению с 2023 г. Также было выпущено 4,9 млн т мясных и мясосодержащих полуфабрикатов (+4,7%) и 913 000 т мясных консервов (+1,9%).

В целом уровень самообеспеченности мясом и мясопродуктами в России превышает 100%. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, что рост производства в переработке напрямую связан с повышением спроса на животный белок на фоне увеличения располагаемых доходов населения. По оценке эксперта, рост потребления основных видов мяса в 2025 г. продолжится.

19 февраля стало известно, что Россия в 2024 г. увеличила импорт говядины на 15%. Частично ввоз обеспечили страны ЕАЭС, которые входят в единое таможенное пространство. Основным поставщиком традиционно является Белоруссия. Около 50% от общего объема мяса, которое поступает в нашу страну, составляет говядина. Оставшаяся часть – это мясо птицы, а на свинину приходится менее одного процента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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