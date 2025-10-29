Индия подписала с Катаром 17-летний контракт на поставку СПГ

Из письма властей Катара следует, что ЕС должен внести изменения в свою директиву о цепочке поставок, одна из статей которой содержит «очевидные противоречия» с законами и стандартами эмирата. В противном случае «государству Катар и Qatar Energy придется серьезно рассмотреть альтернативные рынки за пределами ЕС» для своего СПГ. В документе отмечается, что высокие штрафы и «гражданско-правовая ответственность за несоблюдение статьи 22» представляют собой риск, который подрывает способность Qatar Energy продолжать поставки СПГ и другой продукции блоку.