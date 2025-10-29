Индия подписала с Катаром 17-летний контракт на поставку СПГ
Компания Qatarenergy подписала 17-летнее соглашение с государственной нефтяной корпорацией штата Гуджарат (GSPC, Индия) на поставку до 1 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год в Индию, сообщает пресс-служба катарской компании.
Согласно условиям контракта, поставки начнутся в 2026 г., а СПГ будет доставляться самовывозом на индийские терминалы.
Министр энергетики Катара, президент и генеральный директор Qatarenergy Саад Шерида Аль-Кааби отметил, что новое соглашение укрепляет стратегическое партнерство между странами и подчеркивает роль Катара в обеспечении энергетической безопасности Индии.
Новое соглашение основано на первом долгосрочном контракте, подписанном между Qatarenergy и GSPC в 2019 г.
26 июля стало известно, что Катар прекратит поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, если Еврокомиссия не смягчит свои требования по защите климата.
Из письма властей Катара следует, что ЕС должен внести изменения в свою директиву о цепочке поставок, одна из статей которой содержит «очевидные противоречия» с законами и стандартами эмирата. В противном случае «государству Катар и Qatar Energy придется серьезно рассмотреть альтернативные рынки за пределами ЕС» для своего СПГ. В документе отмечается, что высокие штрафы и «гражданско-правовая ответственность за несоблюдение статьи 22» представляют собой риск, который подрывает способность Qatar Energy продолжать поставки СПГ и другой продукции блоку.