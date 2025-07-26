Welt: Катар пригрозил ЕС остановить поставки газа

По данным Eurostat, Катар – третий поставщик газа странам Европы после США и России – в первом квартале этого года обеспечил 10,8% европейского спроса на СПГ. Welt указывает, что ожидаемое в 2028 г. вступление в силу антироссийских санкций потребует замещения более четверти всего импорта СПГ, если Катар уйдет в европейского рынка. По мнению экспертов, запланированные санкции против России могут не реализовать в случае введения эмбарго, говорится в статье.