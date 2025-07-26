Welt: Катар пригрозил ЕС остановить поставки газа
Катар прекратит поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, если Еврокомиссия не смягчит свои требования по защите климата. Об этом говорится в письме государственного министра Катара по вопросам энергетики Саада аль-Кааби, направленном в мае правительству Бельгии, передает Welt.
Из письма властей Катара следует, что ЕС должен внести изменения в свою директиву о цепочке поставок, одна из статей которой содержит «очевидные противоречия» с законами и стандартами эмирата. В противном случае «государству Катар и Qatar Energy придется серьезно рассмотреть альтернативные рынки за пределами ЕС» для своего СПГ. В документе отмечается, что высокие штрафы и «гражданско-правовая ответственность за несоблюдение статьи 22» представляют собой риск, который подрывает способность Qatar Energy продолжать блоку поставки СПГ и другую продукцию.
По данным Welt, письма Катара с угрозой о прекращении поставок получили и другие государства Евросоюза. В Европарламенте изданию подтвердили получение документа, добавив, что в ЕС «ведется работа над политическим решением».
По данным Eurostat, Катар – третий поставщик газа странам Европы после США и России – в первом квартале этого года обеспечил 10,8% европейского спроса на СПГ. Welt указывает, что ожидаемое в 2028 г. вступление в силу антироссийских санкций потребует замещения более четверти всего импорта СПГ, если Катар уйдет в европейского рынка. По мнению экспертов, запланированные санкции против России могут не реализовать в случае введения эмбарго, говорится в статье.