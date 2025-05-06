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Еврокомиссия хочет полностью запретить импорт российского газа в ЕС к 2028 году

Но эксперты сомневаются, что страны ЕС способны согласовать такие ограничения
Василий Милькин
STEFAN SAUER / dpa Picture-Alliance via AFP
STEFAN SAUER / dpa Picture-Alliance via AFP

Еврокомиссия (ЕК) в июне 2025 г. представит план полного запрета импорта российского газа в страны ЕС. Об этом 5 мая со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg. Предварительная дорожная карта этого мероприятия может быть объявлена уже 6 мая. По данным источников агентства, план предусматривает запрет как поставок газа по трубопроводам, так и импорт сжиженного природного газа (СПГ).

До конца 2025 г. ЕК рассчитывает запретить поставки российского газа по краткосрочным (спотовым) соглашениям, а также заключение новых долгосрочных контрактов. Поставки по действующим долгосрочным соглашениям ЕК планирует запретить к концу 2027 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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