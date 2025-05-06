Еврокомиссия хочет полностью запретить импорт российского газа в ЕС к 2028 году

Еврокомиссия (ЕК) в июне 2025 г. представит план полного запрета импорта российского газа в страны ЕС. Об этом 5 мая со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg. Предварительная дорожная карта этого мероприятия может быть объявлена уже 6 мая. По данным источников агентства, план предусматривает запрет как поставок газа по трубопроводам, так и импорт сжиженного природного газа (СПГ).