Скорректированная чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ достигла 8,5 млрд рублей
«Аэрофлот» сообщил о скорректированной чистой прибыли по РСБУ в 8,5 млрд руб. за январь – сентябрь 2025 г. Из них 11,4 млрд руб. пришлись на III квартал. Данные представлены на неконсолидированной основе и включают результаты головной компании и коммерческое управление дочерними перевозчиками.
По отчетности чистая прибыль за девять месяцев достигла 129,8 млрд руб. Выручка составила 568,6 млрд руб., увеличившись на 8,1% год к году на фоне роста доходов как «Аэрофлота», так и авиакомпаний под его коммерческим управлением. Пассажирооборот вырос на 4,8%, загрузка кресел – до 88,9%.
Компания указала, что особенно заметной была динамика на международных направлениях – рост пассажирооборота составил 11,7% при стабильном показателе на внутренних линиях. Это поддержало доходность перевозок за счет структурных факторов.
В III квартале выручка достигла 218,4 млрд руб., прибавив 2% год к году. В компании пояснили, что замедление темпов связано с сильной базой 2024 г. и вынужденными отменами рейсов из-за временных ограничений воздушного пространства.
«В начале IV квартала отмечаются признаки улучшения динамики ставок на фоне открытия ряда аэропортов юга России», – пояснили в компании.
Валовая прибыль составила 21,1 млрд руб., прибыль от продаж – 4,2 млрд руб.
В сентябре 2025 г. группа перевезла 5 млн пассажиров, что на 5,7% меньше, чем годом раньше. Внутренний пассажиропоток составил 3,9 млн человек, международный – 1,2 млн. Загрузка кресел была на уровне 90%.