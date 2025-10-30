Скорректированная чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ достигла 8,5 млрд рублей

По отчетности чистая прибыль за девять месяцев достигла 129,8 млрд руб. Выручка составила 568,6 млрд руб., увеличившись на 8,1% год к году на фоне роста доходов как «Аэрофлота», так и авиакомпаний под его коммерческим управлением. Пассажирооборот вырос на 4,8%, загрузка кресел – до 88,9%.