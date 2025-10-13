Пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот» снизился на 5,7% год к году

По итогам 2024 г. чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ составила почти 22 млрд руб. против убытка в 29,5 млрд руб. в 2023 г. По МСФО чистая прибыль за прошлый год достигла 55 млрд руб. Совет директоров группы дал рекомендацию выплатить дивиденды за 2024 г. в 20,9 млрд руб.