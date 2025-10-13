Газета
Пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот» снизился на 5,7% год к году

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в январе-сентябре 2025 г. сократился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составил 42,5 млн человек. Об этом сообщается на сайте группы.

За девять месяцев этого года на внутренних линиях перевезено 32,7 млн пассажиров, на международных – 9,8 млн. Пассажирооборот вырос на 2,4% год к году. Процент занятости пассажирских кресел составил 89,9%.

В сентябре 2025 г. группа снизила перевозки пассажиров на 5,7% по сравнению с таким же периодом 2024 г. до 5 млн пассажиров. На внутренних линиях перевезено 3,9 млн человек, на международных – 1,2 млн. Процент занятости пассажирских кресел составил 90%.

Скорректированная прибыль «Аэрофлота» в первом полугодии упала в шесть раз

Пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот» за девять месяцев текущего года уменьшился на 2,7% в годовом выражении до 22,6 млн человек, пассажирооборот вырос на 4,8%. В сентябре перевозки пассажиров упали на 7,9% и составили 2,7 млн человек.

8 сентября генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский не исключил возможность выплаты дивидендов группой за 2025 г., если будут достигнуты целевые показатели. Он уточнил, что компания планирует выйти по прибыли в текущем году на показатель 2024 г., несмотря на растущие расходы.

По итогам 2024 г. чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ составила почти 22 млрд руб. против убытка в 29,5 млрд руб. в 2023 г. По МСФО чистая прибыль за прошлый год достигла 55 млрд руб. Совет директоров группы дал рекомендацию выплатить дивиденды за 2024 г. в 20,9 млрд руб.

