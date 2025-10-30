Чистая прибыль «Русгидро» за девять месяцев снизилась на 4%
«Русгидро» за январь – сентябрь 2025 г. сократило чистую прибыль по РСБУ на 4% год к году до 43,8 млрд руб., следует из отчетности компании.
EBITDA выросла на 21% до 125,2 млрд руб. Выручка без учета надбавки к цене на мощность в I и II ценовых зонах увеличилась на 21% до 186,8 млрд руб. Компания указала, что снижение выработки ГЭС из-за низкой водности частично компенсировано ростом цен на оптовом рынке и увеличением выработки во второй ценовой зоне, а также включением блока 1 Владивостокской ТЭЦ-2 после модернизации в 2024 г.
Себестоимость продаж выросла на 16% до 70,1 млрд руб. на фоне опережающего роста выручки.
Кредитный портфель «Русгидро» увеличился на 23% с начала года и составил 560,8 млрд руб. Доля долгосрочных обязательств достигла 67% от общего объема ссудной задолженности. Объем уплаченных процентов вырос на 112% год к году – до 62,8 млрд руб. Это связано с ростом долговой нагрузки и удорожанием ее обслуживания на фоне повышения ключевой ставки Банка России.
29 октября генеральный директор Виктор Хмарин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщал, что с 2029 г. компания прогнозирует рост налоговых отчислений до порядка 200 млрд руб. ежегодно. Он отметил, что «Русгидро» остается одним из крупнейших налогоплательщиков: по итогам 2025 г. ожидается выплата свыше 120 млрд руб.