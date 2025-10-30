Чистая прибыль «Русгидро» за девять месяцев снизилась на 4%

EBITDA выросла на 21% до 125,2 млрд руб. Выручка без учета надбавки к цене на мощность в I и II ценовых зонах увеличилась на 21% до 186,8 млрд руб. Компания указала, что снижение выработки ГЭС из-за низкой водности частично компенсировано ростом цен на оптовом рынке и увеличением выработки во второй ценовой зоне, а также включением блока 1 Владивостокской ТЭЦ-2 после модернизации в 2024 г.