«Русгидро» прогнозирует увеличение налоговых отчислений с 2029 года
Объем налоговых отчислений ПАО «Русгидро» в бюджеты всех уровней с 2029 г. может увеличиться до ежегодного уровня в 200 млрд руб. Об этом сообщил генеральный директор компании Виктор Хмарин в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Хмарин отметил, что «Русгидро» является одним из крупнейших налогоплательщиков России. По сравнению с первым полугодием 2024 г. компания ожидает роста налоговых платежей всех уровней приблизительно на 11%. По итогам 2025 г. примерно прогнозируется выплата налогов в размере более 120 млрд руб.
В то же время сейчас у «Русгидро» достаточно большая инвестиционная программа, заметил гендиректор компании. По его словам, 80% инвестиций приходится на Дальний Восток.
«Но по завершении инвестиционного цикла, в районе 2029 г., мы ожидаем удвоения общих налоговых платежей, то есть их будет больше 200 млрд в год в бюджеты всех уровней», – подчеркнул Хмарин.
28 августа «Русгидро» опубликовала отчетность по МСФО по итогам первого полугодия. Чистая прибыль компании увеличилась на 33,6% и достигла 31,6 млрд руб., выручка выросла на 15,1% и составила 325,69 млрд руб., операционная прибыль – на 51,5% до 74,22 млрд руб. Показатель EBITDA продемонстрировал рост на 30,6% и достиг 98,3 млрд руб.
11 февраля правительство России предложило «Русгидро» не выплачивать дивиденды до 2028 г. в качестве меры для улучшения финансового положения компании. Высвободившиеся деньги предлагается направить на погашение долгов Дальневосточной генерирующей компании (ДГК) и использовать для финансирования инвестиционной программы «Русгидро».