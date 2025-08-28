Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в первом полугодии выросла на 33,6%

29 мая «Русгидро» представило финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 г. Прибыль компании достигла 18,94 млрд руб. за указанный период в сравнении с 16,59 млрд руб. за I квартал 2024 г. Выручка за отчетный период составила 177,3 млрд руб. против 155,5 млрд руб. годом ранее. Государственные субсидии остались примерно на том же уровне (16,8 млрд руб. в 2025 г., 17,2 млрд – в 2024 г.). Акционерам компании выделена прибыль в 19,01 млрд руб. – 0,04 руб. на акцию.