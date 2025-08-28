Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в первом полугодии выросла на 33,6%
Чистая прибыль ПАО «Русгидро» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2025 г. увеличилась на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., достигнув 31,6 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
Выручка выросла на 15,1% до 325,69 млрд руб. за счет увеличения объемов и стоимости реализации электроэнергии. Операционные расходы увеличились на 7,5% и составили 278,94 млрд руб. Операционная прибыль продемонстрировала рост на 51,5% и достигла 74,22 млрд руб. (+51,5%). Показатель EBITDA вырос на 30,6% до 98,3 млрд руб.
29 мая «Русгидро» представило финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 г. Прибыль компании достигла 18,94 млрд руб. за указанный период в сравнении с 16,59 млрд руб. за I квартал 2024 г. Выручка за отчетный период составила 177,3 млрд руб. против 155,5 млрд руб. годом ранее. Государственные субсидии остались примерно на том же уровне (16,8 млрд руб. в 2025 г., 17,2 млрд – в 2024 г.). Акционерам компании выделена прибыль в 19,01 млрд руб. – 0,04 руб. на акцию.
В феврале «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что правительство предложило «Русгидро» не выплачивать дивиденды до 2028 г. Такая мера позволила бы улучшить финансовое положение компании. Высвободившиеся средства предлагается направить на погашение долгов Дальневосточной генерирующей компании (ДГК), которая входит в «Русгидро».