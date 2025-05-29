Прибыль «Русгидро» по МСФО увеличилась до 18,94 млрд рублей в I квартале 2025 года

Выручка за отчетный период составила 177,3 млрд руб. против 155,5 млрд руб. годом ранее. Государственный субсидии остались примерно на том же уровне (16,8 млрд руб. в 2025 г., 17,2 млрд – в 2024 г.). Акционерам компании выделена прибыль в размере 19,01 млрд руб. – 0,04 руб. на акцию. Также известно, что компания использовала 3,9 млрд руб. на инвестиционную деятельность в I квартале 2025 г. Год назад этот показатель равнялся 2,7 млрд руб.