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Прибыль «Русгидро» по МСФО увеличилась до 18,94 млрд рублей в I квартале 2025 года

Ведомости

Прибыль по МСФО ПАО «Русгидро» достигла 18,94 млрд руб. в I квартале 2025 г. в сравнении с 16,59 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, сообщила компания в отчете. Рост составил 14,2%.

Выручка за отчетный период составила 177,3 млрд руб. против 155,5 млрд руб. годом ранее. Государственный субсидии остались примерно на том же уровне (16,8 млрд руб. в 2025 г., 17,2 млрд – в 2024 г.). Акционерам компании выделена прибыль в размере 19,01 млрд руб. – 0,04 руб. на акцию. Также известно, что компания использовала 3,9 млрд руб. на инвестиционную деятельность в I квартале 2025 г. Год назад этот показатель равнялся 2,7 млрд руб.

В феврале правительство России предложило «Русгидро» не выплачивать дивиденды до 2028 г. По данным кабмина, такая меры позволила бы улучшить финансовое положение компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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