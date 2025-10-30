Газета
Главная / Бизнес /

«Новатэк» ожидает скачка цен на газ в случае отказа ЕС от импорта СПГ из России

Ведомости

Отказ Евросоюза (ЕС) от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России приведет к скачку цены на газ в мире, сопоставимому с ростом в 2022 г. Об этом заявил в ходе выступления на XVIII Веронском евразийском экономическом форуме в Стамбуле председатель правления и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон.

«ЕС включил в 19-й пакет санкций отказ от российского СПГ в 2027 г. <…> Будет беспрецедентный взлет цен. И больше всех в таком случае заплатит европейский потребитель. Вспомните 2022 г., цены доходили до $35 за МБТЕ [1 млн британских тепловых единиц]», – сказал он. Цена $35 за МБТЕ примерно соответствует $1250 за 1000 куб. м.

Михельсон отметил, что на Россию приходится более 10% мирового производства СПГ. «Эти объемы просто пойдут на другие рынки, исключить их из мирового газового баланса просто невозможно», – подчеркнул он.

Глава «Новатэка»: российский СПГ невозможно заменить на мировых рынках

Экономика / Мировая экономика

По словам главы «Новатэка», спрос на СПГ в 2024 г. составил порядка 405 млн т, что составляет более половины от всей мировой торговли газом. В этом году спрос на СПГ вырастет на 4% за счет резкого увеличения потребления в Европе, отметил топ-менеджер. По его оценке, ЕС увеличит потребление СПГ в этом году примерно на 20 млн т, а США нарастят экспорт примерно на 17 млн т. 

«Если ЕС продолжит наращивать спрос теми же темпами, нет гарантий, что даже новые американские проекты смогут его покрыть», – констатировал Михельсон.

23 октября ЕС принял 19-й пакет антироссийских санкций. Он, в частности, включает полный отказ от российского СПГ к 1 января 2027 г. – на год быстрее, чем ранее предполагали планы сообщества. Поставки по краткосрочным контрактам должны прекратиться с 25 апреля 2026 г.

