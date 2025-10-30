«Новатэк» ожидает скачка цен на газ в случае отказа ЕС от импорта СПГ из России

По словам главы «Новатэка», спрос на СПГ в 2024 г. составил порядка 405 млн т, что составляет более половины от всей мировой торговли газом. В этом году спрос на СПГ вырастет на 4% за счет резкого увеличения потребления в Европе, отметил топ-менеджер. По его оценке, ЕС увеличит потребление СПГ в этом году примерно на 20 млн т, а США нарастят экспорт примерно на 17 млн т.