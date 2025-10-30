Газета
Глава «Новатэка»: российский СПГ невозможно заменить на мировых рынках

Ведомости

Российский сжиженный природный газ занимает на мировом рынке долю 10%, поэтому исключить его полностью будет невозможно, заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон на Веронском евразийском экономическом форуме, передает ТАСС.

«Евросоюз включил в 19-й пакет санкций отказ от российского СПГ в 2027 г. Сейчас на Россию приходится более 10% мирового производства СПГ. Эти объемы просто пойдут на другие рынки. Исключить их из мирового газового баланса, ну это просто невозможно», – подчеркнул Михельсон.

По его словам, при таких попытках на рынке произойдет «беспрецедентный взлет цен». При этом потребитель в Европе заплатит больше всего, указал глава «Новатэка».

26 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что сейчас страна не может отказаться от нефти из России, поскольку реалистично смотрит на вопрос энергоснабжения. Он выразил мнение, что к вопросу поставок энергоресурсов нужно относиться как к «физической проблеме», поскольку политикой невозможно отапливать или охлаждать дома.

24 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также подчеркнул, что его правительство работает над поиском путей обхода решения ЕС о запрете импорта российских нефти и газа. Он отметил, что запрет на поставки недорогих и надежных российских энергоносителей серьезно ударит по венгерским домохозяйствам.

