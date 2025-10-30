Глава «Новатэка»: российский СПГ невозможно заменить на мировых рынках

«Евросоюз включил в 19-й пакет санкций отказ от российского СПГ в 2027 г. Сейчас на Россию приходится более 10% мирового производства СПГ. Эти объемы просто пойдут на другие рынки. Исключить их из мирового газового баланса, ну это просто невозможно», – подчеркнул Михельсон.