Глава «Новатэка»: российский СПГ невозможно заменить на мировых рынках
Российский сжиженный природный газ занимает на мировом рынке долю 10%, поэтому исключить его полностью будет невозможно, заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон на Веронском евразийском экономическом форуме, передает ТАСС.
«Евросоюз включил в 19-й пакет санкций отказ от российского СПГ в 2027 г. Сейчас на Россию приходится более 10% мирового производства СПГ. Эти объемы просто пойдут на другие рынки. Исключить их из мирового газового баланса, ну это просто невозможно», – подчеркнул Михельсон.
По его словам, при таких попытках на рынке произойдет «беспрецедентный взлет цен». При этом потребитель в Европе заплатит больше всего, указал глава «Новатэка».
26 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что сейчас страна не может отказаться от нефти из России, поскольку реалистично смотрит на вопрос энергоснабжения. Он выразил мнение, что к вопросу поставок энергоресурсов нужно относиться как к «физической проблеме», поскольку политикой невозможно отапливать или охлаждать дома.
24 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также подчеркнул, что его правительство работает над поиском путей обхода решения ЕС о запрете импорта российских нефти и газа. Он отметил, что запрет на поставки недорогих и надежных российских энергоносителей серьезно ударит по венгерским домохозяйствам.