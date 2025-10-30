Газета
Путин отметил улучшение финансового состояния «Роснано»

Ведомости

Финансовое состояние «Роснано» изменилось к лучшему, практически завершено оздоровление компании, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой компании Сергеем Куликовым.

«Спасибо вам за поддержку этого оздоровления. Мы за четыре года внедрили более 80% заделов, исторических, вновь приобретенных, вновь сформированных, практически «трудоустраивали» наши проекты в хорошие руки», – сказал Куликов российскому лидеру.

По словам главы компании, «Роснано» сейчас сфокусировалось на пяти основных направлениях и выбрало партнеров для их реализации. Куликов отметил, что выбор был сделан исходя из не только имеющихся активов, но и из того, «что нужно правительству, министерствам в рамках национальных целей и так далее». Среди направлений он назвал малотоннажную и среднетоннажную химию, энергомашиностроение и энергосервис и другие.

Встречу Путина и Куликова анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что корпорация «многострадальная, но справившаяся с болезнями прошлого».

