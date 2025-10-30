Путин отметил улучшение финансового состояния «Роснано»

По словам главы компании, «Роснано» сейчас сфокусировалось на пяти основных направлениях и выбрало партнеров для их реализации. Куликов отметил, что выбор был сделан исходя из не только имеющихся активов, но и из того, «что нужно правительству, министерствам в рамках национальных целей и так далее». Среди направлений он назвал малотоннажную и среднетоннажную химию, энергомашиностроение и энергосервис и другие.