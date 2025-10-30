Песков: Путин встретится с главой «Роснано» Куликовым
Президент России Владимир Путин встретится с главой «Роснано» Сергеем Куликовым, сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, корпорация «многострадальная, но справившаяся с болезнями прошлого».
«Поэтому есть о чем доложить главе государства. Компания встает уверенно на ноги, реализует конкретные проекты. Именно об этом сегодня Куликов будет докладывать президенту», – пояснил представитель Кремля.
Песков добавил, что у президента запланирован спокойный рабочий день в Кремле, включая ряд непубличных мероприятий.
Предыдущая встреча Путина и Куликова состоялась 21 мая 2025 г. Тогда глава «Роснано» сообщал о преодолении кризиса ликвидности, стабилизации финансового положения и отказе от венчурных инвестиций за счет бюджета. «Реализовали ваш карт-бланш на анализ. Сейчас по его результатам будем восстанавливать капитал и репутацию», – говорил он.
По словам Куликова, стоимость инвестиционного портфеля «Роснано» выросла на 160%. Среди приоритетов – развитие резонансных и импульсных плазменных технологий, спецматериалов и волокон, а также доведение до практического применения научного наследия советской эпохи.