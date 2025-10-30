Песков: Путин встретится с главой «Роснано» Куликовым

Предыдущая встреча Путина и Куликова состоялась 21 мая 2025 г. Тогда глава «Роснано» сообщал о преодолении кризиса ликвидности, стабилизации финансового положения и отказе от венчурных инвестиций за счет бюджета. «Реализовали ваш карт-бланш на анализ. Сейчас по его результатам будем восстанавливать капитал и репутацию», – говорил он.