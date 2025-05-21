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Глава «Роснано» доложил Путину о преодолении кризиса ликвидности

Куликов рассказал президенту о росте инвестиционного портфеля компании на 160%
Елена Вострикова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин встретился с председателем правления «Роснано» Сергеем Куликовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы глава компании сообщил о стабилизации финансового положения и обозначил приоритетные направления работы. Куликов доложил, что компания вышла из кризиса ликвидности, больше не берет кредиты и отказывается от венчурных инвестиций за счет госбюджета.

«Реализовали ваш карт-бланш на анализ. Сейчас по его результатам будем восстанавливать капитал и репутацию», – сказал Куликов.

По словам Куликова, стоимость инвестиционного портфеля «Роснано» выросла на 160%. Компания стремится поддерживать доходность по выходам на уровне не ниже ключевой ставки, чтобы показать частным инвесторам привлекательность вложений в наукоемкие проекты.

Он также напомнил, что при акционировании «Роснано» был создан Фонд инфраструктурных образовательных программ. За это время в его работу были вовлечены более 1000 профессоров, 100 университетов и НИИ, 2,5 млн школьников. Было создано 83 профстандарта в электронике, в фотонике, в новых материалах, покрытиях, энергоэффективности.

Вместе с Минобрнауки уже два года реализуется федеральный проект университетского технологического предпринимательства. В нем участвуют 430 вузов, создано 30 000 проектов, 600 из которых получили патенты. Общий охват – 800 000 студентов, аспирантов и ученых.

В числе новых направлений он выделил развитие резонансных и импульсных плазменных технологий, спецматериалов и волокон. Одной из ключевых задач Куликов назвал доведение до практического применения научного наследия советской эпохи.

«Мы ставим себе цель доделать то, что уже было придумано до нас, но не доведено до прототипа или до отрасли», – пояснил Куликов.

Также он отметил, что «Роснано» сосредоточит стратегическое развитие на приоритетных отраслях: химии и материалах, энергетике, логистике, экологии, инфраструктуре и безопасности.

Куликов рассказал о работе с «Газпром нефтью» по малотоннажной и среднетоннажной химии, с «Энергомашем» – с напылением и порошковой металлургией. Реализуются и проекты с «Интерросом», «Норникелем», РЖД и другими компаниями.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, анонсируя встречу Путина с главой «Роснано», отмечал, что компания прошла очень сложный период в своей истории развития.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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