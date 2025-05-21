Глава «Роснано» доложил Путину о преодолении кризиса ликвидности

Он также напомнил, что при акционировании «Роснано» был создан Фонд инфраструктурных образовательных программ. За это время в его работу были вовлечены более 1000 профессоров, 100 университетов и НИИ, 2,5 млн школьников. Было создано 83 профстандарта в электронике, в фотонике, в новых материалах, покрытиях, энергоэффективности.