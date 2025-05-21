Путин встретится с руководителем «Роснано»
Президент РФ Владимир Путин встретится с гендиректором «Роснано» Сергеем Куликовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Роснано прошла очень сложный период в своей истории развития. Сейчас преодолела большинство имевшихся проблем, особенно финансового характера», – сказал Песков.
В январе ТАСС писал, что аудиторы оценили ущерб от недобросовестных финансовых операций в «Роснано» в 200 млрд руб. По словам директора по особым поручениям госкомпании Евгения Фролова, сумма образована исходя из оценки недополученной прибыли от сделок, которые нарушали акционерные интересы и права компании. В том же месяце бывшие топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев, фигуранты по делу об особо крупном мошенничестве, были объявлены в международный розыск.
1 февраля был арестован экс-заместитель председателя правления – исполнительный директор «Роснано» Борис Подольский по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.