Путин встретится с руководителем «Роснано»

В январе ТАСС писал, что аудиторы оценили ущерб от недобросовестных финансовых операций в «Роснано» в 200 млрд руб. По словам директора по особым поручениям госкомпании Евгения Фролова, сумма образована исходя из оценки недополученной прибыли от сделок, которые нарушали акционерные интересы и права компании. В том же месяце бывшие топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев, фигуранты по делу об особо крупном мошенничестве, были объявлены в международный розыск.