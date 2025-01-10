Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Бывших топ-менеджеров «Роснано» Рапопорт и Киселева объявили в розыск

Ведомости

Бывших топ-менеджеров компании «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселева, фигурантов по делу об особо крупном мошенничестве, объявили в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Согласно документам, было установлено, что Киселев скрылся и не проживает по месту прописки. Отмечается, что «имеются достаточные сведения о его нахождении за пределами Российской Федерации, в связи с чем он в установленном законом порядке надлежащим должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, был объявлен в международный розыск». Аналогичные данные приводятся относительно Рапопорт.

Киселева и Рапопорт заочно взяли под стражу в конце августа 2024 г. по обвинению в растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Арест был обжалован, но апелляция оставила его в силе.

Киселев работал в «Роснано» с 2008 г., он занимал пост зампредседателя правления до своего ухода в 2019 г. Рапопорт возглавляла дочернюю компанию «Роснано капитал», зарегистрированную в Швейцарии.

В августе 2024 г. был арестован гендиректор компании – производителя «гибких» дисплеев «Пластик лоджик» Борис Галкин по обвинению в растрате средств, выделенных «Роснано». Согласно данным ФСБ, он причастен к хищению 13 млрд руб.

В октябре ТАСС писал, что ущерб по инвестпроектам «Роснано» до 2020 г., по которым возбуждены уголовные дела, превышает 40 млрд руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных