Бывших топ-менеджеров «Роснано» Рапопорт и Киселева объявили в розыск

Согласно документам, было установлено, что Киселев скрылся и не проживает по месту прописки. Отмечается, что «имеются достаточные сведения о его нахождении за пределами Российской Федерации, в связи с чем он в установленном законом порядке надлежащим должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, был объявлен в международный розыск». Аналогичные данные приводятся относительно Рапопорт.