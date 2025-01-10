Бывших топ-менеджеров «Роснано» Рапопорт и Киселева объявили в розыск
Бывших топ-менеджеров компании «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселева, фигурантов по делу об особо крупном мошенничестве, объявили в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
Согласно документам, было установлено, что Киселев скрылся и не проживает по месту прописки. Отмечается, что «имеются достаточные сведения о его нахождении за пределами Российской Федерации, в связи с чем он в установленном законом порядке надлежащим должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, был объявлен в международный розыск». Аналогичные данные приводятся относительно Рапопорт.
Киселева и Рапопорт заочно взяли под стражу в конце августа 2024 г. по обвинению в растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Арест был обжалован, но апелляция оставила его в силе.
Киселев работал в «Роснано» с 2008 г., он занимал пост зампредседателя правления до своего ухода в 2019 г. Рапопорт возглавляла дочернюю компанию «Роснано капитал», зарегистрированную в Швейцарии.