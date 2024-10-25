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ФСБ: экс-гендиректор «Пластик лоджик» причастен к хищению 13 млрд рублей

Ведомости

Бывший генеральный директор ООО «Пластик лоджик» Борис Галкин причастен к хищению 13 млрд руб., которые «Роснано» выделяло на производство пластиковых дисплеев и гаджетов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

По информации ЦОС, причастность Галкина была установлена в ходе расследования дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

В ЦОС уточнили, что «Пластик лоджик» было учреждено «Роснано» для реализации проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения». У компании не было необходимых для проекта производственных мощностей и квалифицированного персонала, но с 2010 по 2020 гг. на ее счета предыдущим топ-менеджментом «Роснано» было переведено более 13 млрд руб. из бюджета РФ.

28 августа суд в Москве отправил Галкина в СИЗО по обвинению в растрате средств, выделенных «Роснано». Галкин вину отрицал.

«Пластик лоджик» была основана в 2010 г. в рамках соглашения «Роснано» и британской Plastic Logic, которое предусматривало строительство в Зеленограде завода по производству гибких дисплеев мощностью 100 000 дисплеев в год и создание в России R&D-центра. В 2010-2012 гг. госкорпорация инвестировала 7,1 млрд руб. в Plastic Logic, получив 43,84% в капитале разработчика.

В результате проект так и не был реализован. Сейчас «Пластик лоджик» на 100% принадлежит «Роснано». В феврале 2024 г. госкорпорация подала в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве в отношении «дочки». В «Роснано» объясняли такое решение завершением оценки перспектив восстановления платежеспособности компании, проведенной для возврата первоначальных инвестиций. 24 июля стало известно, что Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве, поскольку должник был исключен из ЕГРЮЛ по решению налогового органа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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