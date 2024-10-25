ФСБ: экс-гендиректор «Пластик лоджик» причастен к хищению 13 млрд рублей
По информации ЦОС, причастность Галкина была установлена в ходе расследования дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.
В ЦОС уточнили, что «Пластик лоджик» было учреждено «Роснано» для реализации проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения». У компании не было необходимых для проекта производственных мощностей и квалифицированного персонала, но с 2010 по 2020 гг. на ее счета предыдущим топ-менеджментом «Роснано» было переведено более 13 млрд руб. из бюджета РФ.
28 августа суд в Москве отправил Галкина в СИЗО по обвинению в растрате средств, выделенных «Роснано». Галкин вину отрицал.
«Пластик лоджик» была основана в 2010 г. в рамках соглашения «Роснано» и британской Plastic Logic, которое предусматривало строительство в Зеленограде завода по производству гибких дисплеев мощностью 100 000 дисплеев в год и создание в России R&D-центра. В 2010-2012 гг. госкорпорация инвестировала 7,1 млрд руб. в Plastic Logic, получив 43,84% в капитале разработчика.
В результате проект так и не был реализован. Сейчас «Пластик лоджик» на 100% принадлежит «Роснано». В феврале 2024 г. госкорпорация подала в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве в отношении «дочки». В «Роснано» объясняли такое решение завершением оценки перспектив восстановления платежеспособности компании, проведенной для возврата первоначальных инвестиций. 24 июля стало известно, что Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве, поскольку должник был исключен из ЕГРЮЛ по решению налогового органа.