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Суд арестовал главу «Пластик лоджик» по обвинению в растрате средств «Роснано»

Ведомости

Суд в Москве отправил в СИЗО генерального директора компании-производителя «гибких» дисплеев ООО «Пластик лоджик» Бориса Галкина по обвинению в растрате средств, выделенных «Роснано». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Сумма ущерба не уточняется. «Роснано» признана потерпевшей стороной. Уголовное дело против Галкина было возбуждено еще в апреле 2023 г. Ему вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Гендиректору «Пластик лоджик» грозит до 10 лет лишения свободы. Галкин вину отрицает.

«Пластик лоджик» была основана в 2010 г. в рамках соглашения «Роснано» и британской Plastic Logic, которое предусматривало строительство в Зеленограде завода по производству гибких дисплеев мощностью 100 000 дисплеев в год и создание в России R&D-центра. В 2010-2012 гг. госкорпорация инвестировала 7,1 млрд руб. в Plastic Logic, получив 43,84% в капитале разработчика. 

В результате проект так и не был реализован. Сейчас «Пластик лоджик» на 100% принадлежит «Роснано». В феврале 2024 г. госкорпорация подала в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве в отношении «дочки». В «Роснано» объясняли такое решение завершением оценки перспектив восстановления платежеспособности компании, проведенной для возврата первоначальных инвестиций. 24 июля стало известно, что Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве, поскольку должник был исключен из ЕГРЮЛ по решению налогового органа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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