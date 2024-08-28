Суд арестовал главу «Пластик лоджик» по обвинению в растрате средств «Роснано»
Сумма ущерба не уточняется. «Роснано» признана потерпевшей стороной. Уголовное дело против Галкина было возбуждено еще в апреле 2023 г. Ему вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Гендиректору «Пластик лоджик» грозит до 10 лет лишения свободы. Галкин вину отрицает.
«Пластик лоджик» была основана в 2010 г. в рамках соглашения «Роснано» и британской Plastic Logic, которое предусматривало строительство в Зеленограде завода по производству гибких дисплеев мощностью 100 000 дисплеев в год и создание в России R&D-центра. В 2010-2012 гг. госкорпорация инвестировала 7,1 млрд руб. в Plastic Logic, получив 43,84% в капитале разработчика.
В результате проект так и не был реализован. Сейчас «Пластик лоджик» на 100% принадлежит «Роснано». В феврале 2024 г. госкорпорация подала в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве в отношении «дочки». В «Роснано» объясняли такое решение завершением оценки перспектив восстановления платежеспособности компании, проведенной для возврата первоначальных инвестиций. 24 июля стало известно, что Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве, поскольку должник был исключен из ЕГРЮЛ по решению налогового органа.