Суд арестовал главу «Пластик лоджик» по обвинению в растрате средств «Роснано»

В результате проект так и не был реализован. Сейчас «Пластик лоджик» на 100% принадлежит «Роснано». В феврале 2024 г. госкорпорация подала в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве в отношении «дочки». В «Роснано» объясняли такое решение завершением оценки перспектив восстановления платежеспособности компании, проведенной для возврата первоначальных инвестиций. 24 июля стало известно, что Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве, поскольку должник был исключен из ЕГРЮЛ по решению налогового органа.