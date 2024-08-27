Суд в Москве заочно арестовал двух бывших топ-менеджеров «Роснано»

«Ведомости» писали, что следствие предъявило обвинения в хищении 1,7 млрд руб. в рамках расследования дела Олега Дьяченко – бывшего члена совета директоров кипрской «внучки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited. В 2022 г. ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК. Все обвиняемые, кроме Дьяченко, находятся за рубежом. МВД инициировал процедуру объявления их в международный розыск.