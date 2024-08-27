Суд в Москве заочно арестовал двух бывших топ-менеджеров «Роснано»
Киселева и Рапопорт обвиняют в растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
Срок ареста в два месяца будет будет исчисляться с момента задержания на территории России или экстрадиции в страну. Избрать меру пресечения в виде заочного ареста требовало следствие.
Киселев работал в «Роснано» с 2008 г. и занимал должность заместителя председателя правления до своего ухода в 2019 г. Рапопорт возглавляла дочернюю компанию «Роснано капитал», зарегистрированную в Швейцарии.
«Ведомости» писали, что следствие предъявило обвинения в хищении 1,7 млрд руб. в рамках расследования дела Олега Дьяченко – бывшего члена совета директоров кипрской «внучки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited. В 2022 г. ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК. Все обвиняемые, кроме Дьяченко, находятся за рубежом. МВД инициировал процедуру объявления их в международный розыск.