Ревизия инвестпроектов «Роснано» до 2020 года выявила ущерб на 40 млрд рублей

По факту хищений в «Роснано» возбудили уже несколько уголовных дел. В августе был арестован генеральный директор компании-производителя «гибких» дисплеев «Пластик лоджик» Борис Галкин по обвинению в растрате средств, выделенных «Роснано». По данным ФСБ, он причастен к хищению 13 млрд руб.