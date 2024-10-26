Ревизия инвестпроектов «Роснано» до 2020 года выявила ущерб на 40 млрд рублей
По данным собеседника агентства, в «Роснано» обнаружили свидетельства о злоупотреблениях при реализации инвестпроектов. Ревизия проектов для определения общего ущерба продолжается. Материалы направляют в правоохранительные органы.
По факту хищений в «Роснано» возбудили уже несколько уголовных дел. В августе был арестован генеральный директор компании-производителя «гибких» дисплеев «Пластик лоджик» Борис Галкин по обвинению в растрате средств, выделенных «Роснано». По данным ФСБ, он причастен к хищению 13 млрд руб.
По другому делу в отношении «Роснано» причинен ущерб предположительно на 2 млрд руб. В августе суд заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт. Они обвиняются в растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.