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Ревизия инвестпроектов «Роснано» до 2020 года выявила ущерб на 40 млрд рублей

Ведомости

Ущерб по инвестиционным проектам «Роснано» до 2020 г., по которым возбуждены уголовные дела, превышает 40 млрд руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника агентства, в «Роснано» обнаружили свидетельства о злоупотреблениях при реализации инвестпроектов. Ревизия проектов для определения общего ущерба продолжается. Материалы направляют в правоохранительные органы.

По факту хищений в «Роснано» возбудили уже несколько уголовных дел. В августе был арестован генеральный директор компании-производителя «гибких» дисплеев «Пластик лоджик» Борис Галкин по обвинению в растрате средств, выделенных «Роснано». По данным ФСБ, он причастен к хищению 13 млрд руб.

По другому делу в отношении «Роснано» причинен ущерб предположительно на 2 млрд руб. В августе суд заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт. Они обвиняются в растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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