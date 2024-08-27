ТАСС: по факту хищений в «Роснано» возбудили несколько уголовных дел

27 августа Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт. Они обвиняются в растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Срок ареста будет исчисляться с момента задержания топ-менеджеров на территории России или их экстрадиции в страну.