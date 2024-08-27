ТАСС: по факту хищений в «Роснано» возбудили несколько уголовных дел
«Только по одному делу в отношении компании был причинен ущерб на сумму более 2 млрд руб.», – сообщил источник агентства. Он добавил, что «Роснано» признана потерпевшей стороной.
27 августа Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт. Они обвиняются в растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Срок ареста будет исчисляться с момента задержания топ-менеджеров на территории России или их экстрадиции в страну.
Следственный департамент МВД предъявил обвинения бывшим топ-менеджерам и партнерам «Роснано» в хищении средств в рамках расследования дела Олега Дьяченко – бывшего члена совета директоров кипрской «внучки» компании Nanoenergo Fund Limited. В 2022 г. ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК – хищение в особо крупном размере.