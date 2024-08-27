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ТАСС: по факту хищений в «Роснано» возбудили несколько уголовных дел

Ведомости

По факту многомиллиардных хищений в компании «Роснано» следствие возбудило несколько уголовных дел, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Только по одному делу в отношении компании был причинен ущерб на сумму более 2 млрд руб.», – сообщил источник агентства. Он добавил, что «Роснано» признана потерпевшей стороной.

27 августа Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт. Они обвиняются в растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Срок ареста будет исчисляться с момента задержания топ-менеджеров на территории России или их экстрадиции в страну.

Следственный департамент МВД предъявил обвинения бывшим топ-менеджерам и партнерам «Роснано» в хищении средств в рамках расследования дела Олега Дьяченко – бывшего члена совета директоров кипрской «внучки» компании Nanoenergo Fund Limited. В 2022 г. ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК – хищение в особо крупном размере. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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