Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Аудит выявил ущерб от недобросовестных операций в «Роснано» на 200 млрд рублей

Ведомости

Аудиторы оценили ущерб от недобросовестных финансовых операций в «Роснано» в 200 млрд руб., сообщил директор по особым поручениям госкомпании Евгений Фролов.

Сумма образована исходя из оценки недополученной прибыли от сделок, нарушивших акционерные интересы и права компании, рассказал он ТАСС. 

При анализе инвестпроектов «Роснано» аудит установил факты вывода средств в иностранные юрисдикции под видом покупки технологий по завышенной стоимости, лоббирования искусственных рынков сбыта, продажи долей госкомпании по заниженной стоимости.

Уголовные дела по фактам недобросовестных операций возбуждены на сумму более 43 млрд руб, добавил управленец «Роснано». По его словам, их фигурантами стали сотрудники, партнеры, члены органов управления компании и представители органов власти. Им предъявлены и готовятся обвинения. «Скрывающиеся за рубежом объявлены в международный розыск», – сказал Фролов. 

Днем ранее бывших топ-менеджеров «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселева, фигурантов по делу об особо крупном мошенничестве, объявили в международный розыск.  

В августе 2024 г. был арестован гендиректор компании – производителя «гибких» дисплеев «Пластик лоджик» Борис Галкин по обвинению в растрате средств, выделенных «Роснано». По данным ФСБ, он причастен к хищению 13 млрд руб.

В октябре ТАСС писал, что ущерб по инвестпроектам «Роснано» до 2020 г., по которым возбуждены уголовные дела, превышает 40 млрд руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных