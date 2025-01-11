Аудит выявил ущерб от недобросовестных операций в «Роснано» на 200 млрд рублей
Аудиторы оценили ущерб от недобросовестных финансовых операций в «Роснано» в 200 млрд руб., сообщил директор по особым поручениям госкомпании Евгений Фролов.
Сумма образована исходя из оценки недополученной прибыли от сделок, нарушивших акционерные интересы и права компании, рассказал он ТАСС.
При анализе инвестпроектов «Роснано» аудит установил факты вывода средств в иностранные юрисдикции под видом покупки технологий по завышенной стоимости, лоббирования искусственных рынков сбыта, продажи долей госкомпании по заниженной стоимости.
Уголовные дела по фактам недобросовестных операций возбуждены на сумму более 43 млрд руб, добавил управленец «Роснано». По его словам, их фигурантами стали сотрудники, партнеры, члены органов управления компании и представители органов власти. Им предъявлены и готовятся обвинения. «Скрывающиеся за рубежом объявлены в международный розыск», – сказал Фролов.
Днем ранее бывших топ-менеджеров «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселева, фигурантов по делу об особо крупном мошенничестве, объявили в международный розыск.
В августе 2024 г. был арестован гендиректор компании – производителя «гибких» дисплеев «Пластик лоджик» Борис Галкин по обвинению в растрате средств, выделенных «Роснано». По данным ФСБ, он причастен к хищению 13 млрд руб.
В октябре ТАСС писал, что ущерб по инвестпроектам «Роснано» до 2020 г., по которым возбуждены уголовные дела, превышает 40 млрд руб.