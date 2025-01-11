Аудит выявил ущерб от недобросовестных операций в «Роснано» на 200 млрд рублей

Уголовные дела по фактам недобросовестных операций возбуждены на сумму более 43 млрд руб, добавил управленец «Роснано». По его словам, их фигурантами стали сотрудники, партнеры, члены органов управления компании и представители органов власти. Им предъявлены и готовятся обвинения. «Скрывающиеся за рубежом объявлены в международный розыск», – сказал Фролов.