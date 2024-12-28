Чубайс на 5 млн рублей снизил сумму иска к фигурантам дела о краже его имущества

25 марта 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности спецпредставителя главы государства по вопросам устойчивого развития. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил «Ведомостям», что Чубайс уволился по собственному желанию. За два дня до этого Bloomberg и РБК сообщили, что Чубайс покинул должность и уехал из России. Эту информацию позже подтвердил представитель политика.