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Чубайс на 5 млн рублей снизил сумму иска к фигурантам дела о краже его имущества

Ведомости

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс на 5 млн руб. снизил свои исковые требования в отношении бывшего партнера Ильи Сучкова и других фигурантов, которым вменяется кража его имущества. Об это пишет ТАСС со ссылкой на Вячеслава Макарова – адвоката одного из подсудимых.

По словам Макарова, на заседании в Хамовническом районном суде Москвы стало известно, что иск уменьшился с 70 млн до 65 млн руб. Защита при этом продолжает настаивать на личном присутствии Чубайса при рассмотрении дела.

Дело о краже имущества из жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья возбудили по заявлению Чубайса в 2017 г. Основной фигурант дела – бывший партнер Чубайса Сучков. Остальные фигуранты – бывший член федерального политического совета «Парнаса» Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин. Вину никто из фигурантов не признает, им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи у Чубайса имущества из жилого комплекса, в который входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Комплекс расположен в деревне Переделки. Фигуранты дела не признают вину и считают, что имущество принадлежит швейцарской компании, которую Чубайс ранее оформил и передал Сучкову. Сумма ущерба во время расследования дела уже снижалась с 3 млрд руб. до 70 млн руб.

25 марта 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности спецпредставителя главы государства по вопросам устойчивого развития. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил «Ведомостям», что Чубайс уволился по собственному желанию. За два дня до этого Bloomberg и РБК сообщили, что Чубайс покинул должность и уехал из России. Эту информацию позже подтвердил представитель политика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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