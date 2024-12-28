Чубайс на 5 млн рублей снизил сумму иска к фигурантам дела о краже его имущества
По словам Макарова, на заседании в Хамовническом районном суде Москвы стало известно, что иск уменьшился с 70 млн до 65 млн руб. Защита при этом продолжает настаивать на личном присутствии Чубайса при рассмотрении дела.
Дело о краже имущества из жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья возбудили по заявлению Чубайса в 2017 г. Основной фигурант дела – бывший партнер Чубайса Сучков. Остальные фигуранты – бывший член федерального политического совета «Парнаса» Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин. Вину никто из фигурантов не признает, им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи у Чубайса имущества из жилого комплекса, в который входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Комплекс расположен в деревне Переделки. Фигуранты дела не признают вину и считают, что имущество принадлежит швейцарской компании, которую Чубайс ранее оформил и передал Сучкову. Сумма ущерба во время расследования дела уже снижалась с 3 млрд руб. до 70 млн руб.
25 марта 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности спецпредставителя главы государства по вопросам устойчивого развития. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил «Ведомостям», что Чубайс уволился по собственному желанию. За два дня до этого Bloomberg и РБК сообщили, что Чубайс покинул должность и уехал из России. Эту информацию позже подтвердил представитель политика.