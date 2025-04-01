Газета
Телеграм
/ Инвестиции

«Роснано» столкнулась с техдефолтом по купону облигаций

Ведомости

Госкорпорация «Роснано» допустила технический дефолт по облигациям серии 08, не выплатив купонный доход по ним до 31 марта. На выработку технического механизма выплаты потребуется до 10 рабочих дней, сообщили в компании.

«Выплата купонного дохода по облигациям серии 08 будет осуществлена в течение 10 рабочих дней, необходимых для выработки технического механизма выплаты», – указано в сообщении.

В январе аудиторы оценили ущерб от недобросовестных финансовых операций в «Роснано» в 200 млрд руб., писал ТАСС со ссылкой на директора по особым поручениям госкомпании Евгения Фролова. По его словам, сумма была образована исходя из оценки недополученной прибыли от сделок, нарушивших акционерные интересы и права компании. В том же месяце бывшие топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев, фигуранты по делу об особо крупном мошенничестве, были объявлены в международный розыск.

1 февраля по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями был арестован экс-заместитель председателя правления – исполнительный директор «Роснано» Борис Подольский. Тогда же в СИЗО были отправлены бывший заместитель исполнительного директора – управляющий директора по финансам «Роснано» Артур Галстян и Марина Касенкова, занимавшая в госкорпорации пост директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона. Следствие полагает, что в 2017 г. фигуранты предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств, чтобы скрыть итоги экономической деятельности компании. Искаженную информацию предоставили единственному акционеру «Роснано». Это дало компании возможность избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий и привлечь дополнительное финансирование. Таким образом, с 2022 г. по 2024 г. власти выделили компании более 43 млрд руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных