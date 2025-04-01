«Роснано» столкнулась с техдефолтом по купону облигаций

1 февраля по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями был арестован экс-заместитель председателя правления – исполнительный директор «Роснано» Борис Подольский. Тогда же в СИЗО были отправлены бывший заместитель исполнительного директора – управляющий директора по финансам «Роснано» Артур Галстян и Марина Касенкова, занимавшая в госкорпорации пост директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона. Следствие полагает, что в 2017 г. фигуранты предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств, чтобы скрыть итоги экономической деятельности компании. Искаженную информацию предоставили единственному акционеру «Роснано». Это дало компании возможность избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий и привлечь дополнительное финансирование. Таким образом, с 2022 г. по 2024 г. власти выделили компании более 43 млрд руб.