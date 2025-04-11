«Роснано» выплатило купонный доход по облигациям после технического дефолта

В январе аудит выявил ущерб от недобросовестных финансовых операций в «Роснано» в размере 200 млрд руб. Сумма была образована исходя из оценки недополученной прибыли от сделок, нарушивших акционерные интересы и права компании. Тогда же Ирина Рапопорт и Олег Киселев, бывшие топ-менеджеры компании, были объявлены в международный розыск по делу об особо крупном мошенничестве.