«Роснано» выплатило купонный доход по облигациям после технического дефолта
Корпорация допустила технический дефолт по облигациям, не выплатив купонный доход до 31 марта. Они уложились в срок 10 рабочих дней, взятых на выработку технического механизма выплаты.
В январе аудит выявил ущерб от недобросовестных финансовых операций в «Роснано» в размере 200 млрд руб. Сумма была образована исходя из оценки недополученной прибыли от сделок, нарушивших акционерные интересы и права компании. Тогда же Ирина Рапопорт и Олег Киселев, бывшие топ-менеджеры компании, были объявлены в международный розыск по делу об особо крупном мошенничестве.
1 февраля задержали заместителя исполнительного директора – управляющего директора по финансам «Роснано» Артура Галстяна и Марину Касенкову, занимавшую в госкорпорации пост директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона. Тогда же по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями был арестован экс-заместитель председателя правления – исполнительный директор «Роснано» Борис Подольский.