Правление «Газпрома» одобрило инвестпрограмму на 2026 год

Ранее 28 октября инвестпрограмма и проект бюджета на 2025 год были утверждены в новых редакциях на заседании совета директоров «Газпрома». Согласно данным, общий объем финансирования инвестпрограммы составит 1,61 трлн руб. в 2025 году, что превосходит 2024 год на 91,7 млрд руб. Тогда же заместитель предправления компании Фамил Садыгов спрогнозировал, что EBITDA группы за 2025 г. будет в районе 2,9 трлн руб.