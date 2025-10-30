Газета
Правление «Газпрома» одобрило инвестпрограмму на 2026 год

Ведомости

Правление ПАО «Газпром» одобрило проект бюджета компании на 2026 г., а также проект инвестиционной программы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале организации.

Общий объем финансирования инвестпрограммы составит 1,1 трлн руб. Приоритетными проектами для инвестиций называются развитие центров газодобычи на востоке России и Ямале, расширение мощностей газопровода «Сила Сибири», проект «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» и проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.

Проект бюджета на 2026 год, как отмечается, «обеспечит покрытие обязательств "Газпрома" без дефицита, в полном объеме».

Ранее 28 октября инвестпрограмма и проект бюджета на 2025 год были утверждены в новых редакциях на заседании совета директоров «Газпрома». Согласно данным, общий объем финансирования инвестпрограммы составит 1,61 трлн руб. в 2025 году, что превосходит 2024 год на 91,7 млрд руб. Тогда же заместитель предправления компании Фамил Садыгов спрогнозировал, что EBITDA группы за 2025 г. будет в районе 2,9 трлн руб.

