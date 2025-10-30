Чистый убыток РЖД за девять месяцев составил 4,2 млрд рублей

29 августа стало известно, что чистая прибыль РЖД по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2025 г. упала в 26 раз год к году и составила 4,4 млрд руб. В то же время суммарные доходы РЖД за указанный период составили почти 1,8 трлн руб., что превышает показатель прошлого года на 11%. Показатель EBITDA компании составил 514 млрд руб., а операционные расходы – 1,5 трлн руб.